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https://sputniknews.com.tr/20230719/sabancinin-damadi-koray-helvacioglunun-3-milyon-degerinde-esyasi-calindi-1073709897.html
Sabancı'nın damadı Koray Helvacıoğlu'nun 3 milyon değerinde eşyası çalındı
Sabancı'nın damadı Koray Helvacıoğlu'nun 3 milyon değerinde eşyası çalındı
Yurt dışında iş gezisinden dönen iş insanı Koray Helvacıoğlu'nun 3 milyon değerinde eşyası çalındı. Kaya Sabancı'nın kızı Gizem Sabancı ile evli olan... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
sabancı holding
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Show Haber'in haberine göre, İstanbul Beşiktaş'ta oturan iş insanı Koray Helvacıoğlu, iş gezisi için gittiği yurt dışından döndüğünde evinde hırsızlık yaşandığıını fark etti. Helvacıoğlu, döndüğü evin içerisinin darmadağın olduğunu gördü.Hırsız veya hırsızlar tarafından soyulduğunu anlayan Helvacıoğlu, olayı hemen polis ekiplerine bildirdi. Polise şikayette bulunan Helvacıoğlu, evinde yaklaşık 3 milyon değerinde eşyasının çalındığını belirtti.Şikayet üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olayının ne zaman saat kaçta olduğunu tespit etmek için güvenlik kamera görüntüler incelenmeye başlandı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.Sabancı ailesinin damadı olan Koray Helvacıoğlu ile eşi Gizem Sabancı arasında yaşanan şiddetli geçimsizlik geçen yıl boşanma davasıyla mahkemeye yansımıştı. Yaşanan bu süreç gündemde günlerce yer almıştı.
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sabancı holding, hırsızlık
sabancı holding, hırsızlık

Sabancı'nın damadı Koray Helvacıoğlu'nun 3 milyon değerinde eşyası çalındı

13:57 19.07.2023 (güncellendi: 13:58 19.07.2023)
© FotoğrafSabancı'nın damadı Koray Helvacıoğlu'nun 3 milyon değerinde eşyası çalındı
Sabancı'nın damadı Koray Helvacıoğlu'nun 3 milyon değerinde eşyası çalındı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© Fotoğraf
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Yurt dışında iş gezisinden dönen iş insanı Koray Helvacıoğlu'nun 3 milyon değerinde eşyası çalındı. Kaya Sabancı'nın kızı Gizem Sabancı ile evli olan Helvacıoğlu, geçen yıl açtıkları boşanma davasıyla gündeme gelmişti.
Show Haber'in haberine göre, İstanbul Beşiktaş'ta oturan iş insanı Koray Helvacıoğlu, iş gezisi için gittiği yurt dışından döndüğünde evinde hırsızlık yaşandığıını fark etti. Helvacıoğlu, döndüğü evin içerisinin darmadağın olduğunu gördü.
Hırsız veya hırsızlar tarafından soyulduğunu anlayan Helvacıoğlu, olayı hemen polis ekiplerine bildirdi. Polise şikayette bulunan Helvacıoğlu, evinde yaklaşık 3 milyon değerinde eşyasının çalındığını belirtti.
Şikayet üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olayının ne zaman saat kaçta olduğunu tespit etmek için güvenlik kamera görüntüler incelenmeye başlandı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
Sabancı ailesinin damadı olan Koray Helvacıoğlu ile eşi Gizem Sabancı arasında yaşanan şiddetli geçimsizlik geçen yıl boşanma davasıyla mahkemeye yansımıştı. Yaşanan bu süreç gündemde günlerce yer almıştı.
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