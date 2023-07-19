https://sputniknews.com.tr/20230719/rusyanin-karadenizdeki-gemilerle-ilgili-aciklamasinin-ardindan-abdde-bugday-fiyati-yukseldi-1073735818.html
Rusya’nın Karadeniz’deki gemilerle ilgili açıklamasının ardından ABD’de buğday fiyatı yükseldi
Rusya’nın Karadeniz’deki gemilerle ilgili açıklamasının ardından ABD’de buğday fiyatı yükseldi
Rusya Savunma Bakanlığı’nın Ukrayna limanlarına giden gemileri askeri hedef olarak değerlendirecekleri yönündeki açıklamasının ardından Chicago Ticaret... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T23:40+0300
2023-07-19T23:40+0300
2023-07-19T23:40+0300
ekonomi
abd
rusya
buğday
fiyat
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Chicago Ticaret Borsası’nda eylül vadeli buğday fiyatı yüzde 8.16 artarak kile başına 7.25 dolara ulaştı.Ani artış, Rusya Savunma Bakanlığı’nın, Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin asker kargo taşıyıcıları, bayrak ülkelerinin de çatışmaya taraf olarak değerlendirileceği açıklamasının ardından yaşandı.
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abd, rusya, buğday, fiyat
abd, rusya, buğday, fiyat
Rusya’nın Karadeniz’deki gemilerle ilgili açıklamasının ardından ABD’de buğday fiyatı yükseldi
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın Ukrayna limanlarına giden gemileri askeri hedef olarak değerlendirecekleri yönündeki açıklamasının ardından Chicago Ticaret Borsası’nda buğday fiyatı yüzde 8 arttı.
Chicago Ticaret Borsası’nda eylül vadeli buğday fiyatı yüzde 8.16 artarak kile başına 7.25 dolara ulaştı.
Ani artış, Rusya Savunma Bakanlığı’nın, Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin asker kargo taşıyıcıları, bayrak ülkelerinin de çatışmaya taraf olarak değerlendirileceği açıklamasının ardından yaşandı.