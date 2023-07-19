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https://sputniknews.com.tr/20230719/rusyanin-karadenizdeki-gemilerle-ilgili-aciklamasinin-ardindan-abdde-bugday-fiyati-yukseldi-1073735818.html
Rusya’nın Karadeniz’deki gemilerle ilgili açıklamasının ardından ABD’de buğday fiyatı yükseldi
Rusya’nın Karadeniz’deki gemilerle ilgili açıklamasının ardından ABD’de buğday fiyatı yükseldi
Rusya Savunma Bakanlığı’nın Ukrayna limanlarına giden gemileri askeri hedef olarak değerlendirecekleri yönündeki açıklamasının ardından Chicago Ticaret... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T23:40+0300
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ekonomi
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buğday
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Chicago Ticaret Borsası’nda eylül vadeli buğday fiyatı yüzde 8.16 artarak kile başına 7.25 dolara ulaştı.Ani artış, Rusya Savunma Bakanlığı’nın, Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin asker kargo taşıyıcıları, bayrak ülkelerinin de çatışmaya taraf olarak değerlendirileceği açıklamasının ardından yaşandı.
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abd, rusya, buğday, fiyat
abd, rusya, buğday, fiyat

Rusya’nın Karadeniz’deki gemilerle ilgili açıklamasının ardından ABD’de buğday fiyatı yükseldi

23:40 19.07.2023
© AA / Mesut KaradumanHasat
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© AA / Mesut Karaduman
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın Ukrayna limanlarına giden gemileri askeri hedef olarak değerlendirecekleri yönündeki açıklamasının ardından Chicago Ticaret Borsası’nda buğday fiyatı yüzde 8 arttı.
Chicago Ticaret Borsası’nda eylül vadeli buğday fiyatı yüzde 8.16 artarak kile başına 7.25 dolara ulaştı.
Ani artış, Rusya Savunma Bakanlığı’nın, Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin asker kargo taşıyıcıları, bayrak ülkelerinin de çatışmaya taraf olarak değerlendirileceği açıklamasının ardından yaşandı.
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