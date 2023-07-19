https://sputniknews.com.tr/20230719/rusyadan-bmye-90-gun-muhlet--1073723022.html

Rusya'dan BM'ye 90 gün mühlet

Rusya'dan BM'ye 90 gün mühlet

Rusya Dışişleri Bakanlığı, BM'nin, 18 Temmuz’da süresi biten tahıl anlaşması kapsamında Rus tarım ihracatı önündeki engelleri kaldırmaya yönelik çalışmalarını... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T17:11+0300

2023-07-19T17:11+0300

2023-07-19T17:11+0300

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tahıl anlaşması

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, tarım ürünlerinin ihracatı ile ilgili Rusya-BM memorandumuna işaret ederek, “Memorandumun 6. maddesine göre, anlaşma 3 yıl geçerli ve taraflardan biri (Rusya ve BM) anlaşmayı sonlandırmak isterse bunu üç ay önceden bildirmek zorunda. Böylelikle BM Genel Sekreterliği’nin, Rusya’nın tarım ihracatını normalleştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmesi için tam 90 gün süresi var” açıklamasında bulundu.Moskova, tahıl anlaşmasının Rusya’yla ilgili kısmının yerine getirilmemesi nedeniyle anlaşmanın süresini uzatmayı reddetmişti. Ukrayna, BM ülkelerine Rusya’dan anlaşmaya geri dönmesini talep etme çağrısında bulunmuştu. AB de Rusya’ya anlaşmaya geri dönme çağrısını yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230719/ukrayna-tahil-anlasmasinin-rusya-olmadan-surmesi-icin-yeni-guzergah-onerdi-1073703703.html

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