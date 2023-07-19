https://sputniknews.com.tr/20230719/rusyadan-bmye-90-gun-muhlet--1073723022.html
Rusya'dan BM'ye 90 gün mühlet
Rusya'dan BM'ye 90 gün mühlet
Rusya Dışişleri Bakanlığı, BM'nin, 18 Temmuz’da süresi biten tahıl anlaşması kapsamında Rus tarım ihracatı önündeki engelleri kaldırmaya yönelik çalışmalarını... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T17:11+0300
2023-07-19T17:11+0300
2023-07-19T17:11+0300
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rusya
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tahıl anlaşması
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, tarım ürünlerinin ihracatı ile ilgili Rusya-BM memorandumuna işaret ederek, “Memorandumun 6. maddesine göre, anlaşma 3 yıl geçerli ve taraflardan biri (Rusya ve BM) anlaşmayı sonlandırmak isterse bunu üç ay önceden bildirmek zorunda. Böylelikle BM Genel Sekreterliği’nin, Rusya’nın tarım ihracatını normalleştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmesi için tam 90 gün süresi var” açıklamasında bulundu.Moskova, tahıl anlaşmasının Rusya’yla ilgili kısmının yerine getirilmemesi nedeniyle anlaşmanın süresini uzatmayı reddetmişti. Ukrayna, BM ülkelerine Rusya’dan anlaşmaya geri dönmesini talep etme çağrısında bulunmuştu. AB de Rusya’ya anlaşmaya geri dönme çağrısını yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230719/ukrayna-tahil-anlasmasinin-rusya-olmadan-surmesi-icin-yeni-guzergah-onerdi-1073703703.html
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bm, rusya, ukrayna, tahıl anlaşması
bm, rusya, ukrayna, tahıl anlaşması
Rusya'dan BM'ye 90 gün mühlet
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, BM'nin, 18 Temmuz’da süresi biten tahıl anlaşması kapsamında Rus tarım ihracatı önündeki engelleri kaldırmaya yönelik çalışmalarını sürdürmesi için 90 günü olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, tarım ürünlerinin ihracatı ile ilgili Rusya-BM memorandumuna işaret ederek, “Memorandumun 6. maddesine göre, anlaşma 3 yıl geçerli ve taraflardan biri (Rusya ve BM) anlaşmayı sonlandırmak isterse bunu üç ay önceden bildirmek zorunda. Böylelikle BM Genel Sekreterliği’nin, Rusya’nın tarım ihracatını normalleştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmesi için tam 90 gün süresi var” açıklamasında bulundu.
Moskova, tahıl anlaşmasının Rusya’yla ilgili kısmının yerine getirilmemesi nedeniyle anlaşmanın süresini uzatmayı reddetmişti. Ukrayna, BM ülkelerine Rusya’dan anlaşmaya geri dönmesini talep etme çağrısında bulunmuştu. AB de Rusya’ya anlaşmaya geri dönme çağrısını yapmıştı.