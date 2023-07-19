https://sputniknews.com.tr/20230719/rusya-turkiyede-gorev-yapacak-2-amfibi-yangin-sondurme-ucagi-gonderdi-1073686087.html
Rusya, Türkiye'de görev yapacak 2 amfibi yangın söndürme uçağı gönderdi
Rusya, Türkiye'de görev yapacak 2 amfibi yangın söndürme uçağı gönderdi
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, orman yangınlarını söndürmek için Türkiye'ye 2 Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı gönderdiklerini duyurdu. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T05:03+0300
2023-07-19T05:03+0300
2023-07-19T05:03+0300
dünya
rusya
türkiye
yangın söndürme
rus be-200
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ve Türk tarafının talebi doğrultusunda Rostov-na-Donu şehrindeki Platov havaalanından bakanlığa ait 2 amfibi yangın söndürme uçağının havalandığı belirtildi.Uçakların Muğla ve İzmir'deki yangınlarda görev yapacağı kaydedilen açıklamada, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı havacılık grubu, zor koşullarda çalışmaya hazırdır. Be-200 model uçaklar, yangınları izlemek ve tespit etmek için yeryüzünün görüntüsünü ileten kızılötesi termal kameralarla donatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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rusya, türkiye, yangın söndürme, rus be-200
rusya, türkiye, yangın söndürme, rus be-200
Rusya, Türkiye'de görev yapacak 2 amfibi yangın söndürme uçağı gönderdi
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, orman yangınlarını söndürmek için Türkiye'ye 2 Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı gönderdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ve Türk tarafının talebi doğrultusunda Rostov-na-Donu şehrindeki Platov havaalanından bakanlığa ait 2 amfibi yangın söndürme uçağının havalandığı belirtildi.
Uçakların Muğla ve İzmir'deki yangınlarda görev yapacağı kaydedilen açıklamada, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı havacılık grubu, zor koşullarda çalışmaya hazırdır. Be-200 model uçaklar, yangınları izlemek ve tespit etmek için yeryüzünün görüntüsünü ileten kızılötesi termal kameralarla donatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.