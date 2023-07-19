https://sputniknews.com.tr/20230719/rusya-savunma-bakanligi-odessadaki-hedefler-vuruldu-hedeflere-ulasildi-1073722207.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa’daki hedefler vuruldu, hedeflere ulaşıldı
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa’daki hedefler vuruldu, hedeflere ulaşıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece Odessa’daki bir dizi hedefe ve Kirovograd Bölgesi’ndeki Kanatovo hava üssüne grup saldırının düzenlendiğini belirtti. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T16:53+0300
2023-07-19T16:53+0300
2023-07-19T16:53+0300
dünya
rusya savunma bakanlığı
odessa
operasyon
patlama
depo
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rus ordusu geçen gece deniz ve hava bazlı hassas silahlarla Odessa şehrindeki askeri savunma tesislerine, Ukrayna ordusuna ait yakıt altyapısına ve mühimmat depolarına ve Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin Kirovograd Bölgesi’ndeki Kanatovo hava üssüne grup saldırı düzenledi. Belirlenen tüm hedefler vuruldu. Saldırının hedefine ulaşıldı” ifadesine yer verildi.Ukrayna idaresi, geçen gece başkent Kiev, Odessa ve Harkov şehirleri ile Dnepropetrovsk ve Kiev bölgelerinde patlamaların meydana geldiğini duyurmuştu. Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Truhanov, şehrin 24 Şubat 2022’den bu yana en yoğun saldırıya maruz kaldığını açıklamıştı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya savunma bakanlığı, odessa, operasyon, patlama, depo
rusya savunma bakanlığı, odessa, operasyon, patlama, depo
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa’daki hedefler vuruldu, hedeflere ulaşıldı
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Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece Odessa’daki bir dizi hedefe ve Kirovograd Bölgesi’ndeki Kanatovo hava üssüne grup saldırının düzenlendiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rus ordusu geçen gece deniz ve hava bazlı hassas silahlarla Odessa şehrindeki askeri savunma tesislerine, Ukrayna ordusuna ait yakıt altyapısına ve mühimmat depolarına ve Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin Kirovograd Bölgesi’ndeki Kanatovo hava üssüne grup saldırı düzenledi. Belirlenen tüm hedefler vuruldu. Saldırının hedefine ulaşıldı” ifadesine yer verildi.
Ukrayna idaresi, geçen gece başkent Kiev, Odessa ve Harkov şehirleri ile Dnepropetrovsk ve Kiev bölgelerinde patlamaların meydana geldiğini duyurmuştu. Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Truhanov, şehrin 24 Şubat 2022’den bu yana en yoğun saldırıya maruz kaldığını açıklamıştı.