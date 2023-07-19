https://sputniknews.com.tr/20230719/rusya-savunma-bakanligi-odessadaki-hedefler-vuruldu-hedeflere-ulasildi-1073722207.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa’daki hedefler vuruldu, hedeflere ulaşıldı

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa’daki hedefler vuruldu, hedeflere ulaşıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece Odessa’daki bir dizi hedefe ve Kirovograd Bölgesi’ndeki Kanatovo hava üssüne grup saldırının düzenlendiğini belirtti. 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T16:53+0300

2023-07-19T16:53+0300

2023-07-19T16:53+0300

dünya

rusya savunma bakanlığı

odessa

operasyon

patlama

depo

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rus ordusu geçen gece deniz ve hava bazlı hassas silahlarla Odessa şehrindeki askeri savunma tesislerine, Ukrayna ordusuna ait yakıt altyapısına ve mühimmat depolarına ve Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin Kirovograd Bölgesi’ndeki Kanatovo hava üssüne grup saldırı düzenledi. Belirlenen tüm hedefler vuruldu. Saldırının hedefine ulaşıldı” ifadesine yer verildi.Ukrayna idaresi, geçen gece başkent Kiev, Odessa ve Harkov şehirleri ile Dnepropetrovsk ve Kiev bölgelerinde patlamaların meydana geldiğini duyurmuştu. Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Truhanov, şehrin 24 Şubat 2022’den bu yana en yoğun saldırıya maruz kaldığını açıklamıştı.

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