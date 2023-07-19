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Rusya: İsrail, Şam’a hava saldırısı düzenledi
Rusya: İsrail, Şam’a hava saldırısı düzenledi
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait iki F-16 savaş uçağının, Suriye’nin Şam ilindeki depoları vurduğunu belirtti. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Gurinov, bugünkü basın toplantısında, “Saat 00.26’dan 00.36’a kadar, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait iki F-16 savaş uçağı, Şam ilinde bulunan depolara hava saldırısı düzenledi. İki asker yaralanırken maddi hasar oluştu” açıklamasında bulundu.
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rusya, suriye, israil, şam

Rusya: İsrail, Şam’a hava saldırısı düzenledi

22:59 19.07.2023 (güncellendi: 23:02 19.07.2023)
© SputnikŞam'a hava saldırısı, İsrail'den Şam'a saldırı
Şam'a hava saldırısı, İsrail'den Şam'a saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait iki F-16 savaş uçağının, Suriye’nin Şam ilindeki depoları vurduğunu belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Gurinov, bugünkü basın toplantısında, “Saat 00.26’dan 00.36’a kadar, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait iki F-16 savaş uçağı, Şam ilinde bulunan depolara hava saldırısı düzenledi. İki asker yaralanırken maddi hasar oluştu” açıklamasında bulundu.
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