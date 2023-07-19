https://sputniknews.com.tr/20230719/rusya-israil-sama-hava-saldirisi-duzenledi-1073734859.html
Rusya: İsrail, Şam’a hava saldırısı düzenledi
Rusya: İsrail, Şam’a hava saldırısı düzenledi
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait iki F-16 savaş uçağının, Suriye’nin Şam ilindeki depoları vurduğunu belirtti. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T22:59+0300
2023-07-19T22:59+0300
2023-07-19T23:02+0300
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Gurinov, bugünkü basın toplantısında, “Saat 00.26’dan 00.36’a kadar, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait iki F-16 savaş uçağı, Şam ilinde bulunan depolara hava saldırısı düzenledi. İki asker yaralanırken maddi hasar oluştu” açıklamasında bulundu.
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rusya, suriye, israil, şam
rusya, suriye, israil, şam
Rusya: İsrail, Şam’a hava saldırısı düzenledi
22:59 19.07.2023 (güncellendi: 23:02 19.07.2023) Abone ol
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait iki F-16 savaş uçağının, Suriye’nin Şam ilindeki depoları vurduğunu belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Gurinov, bugünkü basın toplantısında, “Saat 00.26’dan 00.36’a kadar, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait iki F-16 savaş uçağı, Şam ilinde bulunan depolara hava saldırısı düzenledi. İki asker yaralanırken maddi hasar oluştu” açıklamasında bulundu.