https://sputniknews.com.tr/20230719/rus-surucu-bmp-zirhlisini-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-yogun-atesi-altindan-cikardi-1073719554.html

Rus sürücü, BMP zırhlısını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yoğun ateşi altından çıkardı

Rus sürücü, BMP zırhlısını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yoğun ateşi altından çıkardı

Ukraynalı askerler, aracı ağır ateş altından ustaca çıkarıp mürettebatı kurtaran BMP zırhlı muharebe aracının sürücüsünün soğukkanlı hareketlerini videoya... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

rusya

ukrayna

asker

video

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Ukraynalı askerlerden biri, “Araç yanıyor ama hareket ediyor, o (sürücü) çılgın biri” diye konuştu.Güvenlik güçlerinden bir kaynak, Sputnik’e demecinde videonun Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından özel askeri harekatın sürdüğü alanda ele geçirildiğini, çekimin tarihini tespit etmenin zor olduğunu söyledi.Yetkiliye göre videoda, kullandığı aracı düşmanın ateşi altından çıkaran sürücünün ustaca ve soğukkanlı çalışması görüntüleniyor.“Bir anda, yakına düşen ve hatta belki de araca isabet eden mermiden dolayı kaput yukarı kalkıyor” diyen yetkili, sürücünün soğukkanlılığını kaybetmeyerek kaputu indirmek ve görüş alanını iyileştirmek için özellikle bir ağaca çarptığını, ardından ateş hattından çekildiğini ifade etti.

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Rus sürücü, BMP zırhlısını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yoğun ateşi altından çıkardı Rus sürücü, BMP zırhlısını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yoğun ateşi altından çıkardı 2023-07-19T21:40+0300 true PT1M14S

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rusya, ukrayna, asker, видео, video