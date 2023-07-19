https://sputniknews.com.tr/20230719/rus-surucu-bmp-zirhlisini-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-yogun-atesi-altindan-cikardi-1073719554.html
Rus sürücü, BMP zırhlısını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yoğun ateşi altından çıkardı
Rus sürücü, BMP zırhlısını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yoğun ateşi altından çıkardı
Ukraynalı askerler, aracı ağır ateş altından ustaca çıkarıp mürettebatı kurtaran BMP zırhlı muharebe aracının sürücüsünün soğukkanlı hareketlerini videoya... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T21:40+0300
2023-07-19T21:40+0300
2023-07-19T21:40+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
asker
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/13/1073719333_8:0:2154:1207_1920x0_80_0_0_7c7faddbf989210785a79d0a0acda48f.jpg
Ukraynalı askerlerden biri, “Araç yanıyor ama hareket ediyor, o (sürücü) çılgın biri” diye konuştu.Güvenlik güçlerinden bir kaynak, Sputnik’e demecinde videonun Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından özel askeri harekatın sürdüğü alanda ele geçirildiğini, çekimin tarihini tespit etmenin zor olduğunu söyledi.Yetkiliye göre videoda, kullandığı aracı düşmanın ateşi altından çıkaran sürücünün ustaca ve soğukkanlı çalışması görüntüleniyor.“Bir anda, yakına düşen ve hatta belki de araca isabet eden mermiden dolayı kaput yukarı kalkıyor” diyen yetkili, sürücünün soğukkanlılığını kaybetmeyerek kaputu indirmek ve görüş alanını iyileştirmek için özellikle bir ağaca çarptığını, ardından ateş hattından çekildiğini ifade etti.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/13/1073719333_276:0:1885:1207_1920x0_80_0_0_d149f3269eaf47e6b3f2da41daa68e4d.jpg
Rus sürücü, BMP zırhlısını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yoğun ateşi altından çıkardı
Rus sürücü, BMP zırhlısını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yoğun ateşi altından çıkardı
2023-07-19T21:40+0300
true
PT1M14S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, asker, видео, video
rusya, ukrayna, asker, видео, video
Rus sürücü, BMP zırhlısını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yoğun ateşi altından çıkardı
Abone ol
Ukraynalı askerler, aracı ağır ateş altından ustaca çıkarıp mürettebatı kurtaran BMP zırhlı muharebe aracının sürücüsünün soğukkanlı hareketlerini videoya çekti, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mevzilerinden çekilen video Sputnik’in eline geçti.
Ukraynalı askerlerden biri, “Araç yanıyor ama hareket ediyor, o (sürücü) çılgın biri” diye konuştu.
Güvenlik güçlerinden bir kaynak, Sputnik’e demecinde videonun Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından özel askeri harekatın sürdüğü alanda ele geçirildiğini, çekimin tarihini tespit etmenin zor olduğunu söyledi.
Yetkiliye göre videoda, kullandığı aracı düşmanın ateşi altından çıkaran sürücünün ustaca ve soğukkanlı çalışması görüntüleniyor.
“Bir anda, yakına düşen ve hatta belki de araca isabet eden mermiden dolayı kaput yukarı kalkıyor” diyen yetkili, sürücünün soğukkanlılığını kaybetmeyerek kaputu indirmek ve görüş alanını iyileştirmek için özellikle bir ağaca çarptığını, ardından ateş hattından çekildiğini ifade etti.