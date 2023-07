https://sputniknews.com.tr/20230719/putin-rusya-devrim-limitini-gecen-yuzyilda-doldurdu-1073723064.html

Putin: Rusya, devrim limitini geçen yüzyılda doldurdu

Putin: Rusya, devrim limitini geçen yüzyılda doldurdu

Rusya'nın 20. yüzyılda yeteri kadar devrim yaşadığını belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, artık ülkesinin devrimlere ihtiyacı olmadığını söyledi. 19.07.2023, Sputnik Türkiye

Putin, 'Rusya - Fırsatlar Ülkesi' Özerk Sivil Toplum Kuruluşu'nun denetim kurulu toplantısına katıldı.Bir katılımcı, Rusya'da 1917 yılına kadar devrimci çizgideki işçilerin yaptığı 'Mayovka' adlı piknik toplantısının geçenlerde yeniden yapıldığını anımsatırken Putin buna esprili bir karşılık verdi.Rusya lideri, "Umarım bu, devrime yol açmayan 'Mayovka'dır. Bu cümle beni endişelendiriyor. Zira devrim limitimizi geçen yüzyılda doldurduk" dedi.'RT'yi kapatıyorlar çünkü hakikatten korkuyorlar'Batılı ülkelerin Russia Today (RT) televizyonunu kapatmasını eleştiren Putin, "Batı'daki kitleyi hedef alan tek kaynağımızı, Russia Today'i her yerde fiilen kapatıyorlar. Her yerde kapatıp engel çıkarıyorlar, zira hakikatten korkuyorlar" diye vurguladı.Rusya'nın her zaman hakikati dile getirdiğini kaydeden Putin, yalana ve yalanla beslenen propagandaya karşı en etkili silah hakikat olduğunu vurguladı.

