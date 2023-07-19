https://sputniknews.com.tr/20230719/mustafa-sarigul-tutmayin-yol-verin-gidene-gidene-cevap-da-vermem-artik-gucume-gidene-1073698218.html
Mustafa Sarıgül: Tutmayın yol verin gidene gidene, cevap da vermem artık gücüme gidene
Mustafa Sarıgül: Tutmayın yol verin gidene gidene, cevap da vermem artık gücüme gidene
CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, başlık etiketi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu ekleyerek, "Tutmayın yol verin gidene gidene, cevap da vermem artık gücüme... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T11:48+0300
2023-07-19T11:48+0300
2023-07-19T11:48+0300
politika
mustafa sarıgül
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071832658_0:105:3074:1834_1920x0_80_0_0_7d4fe878fc76b7a7fe1e23d79749ab3b.jpg
Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Mustafa Sarıgül, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hashtag olarak ekleyen Sarıgül, "Tutmayın yol verin gidene gidene, cevap da vermem artık gücüme gidene" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230719/imamoglu-baskanligindaki-online-toplantinin-kaydi-sizdi-1073693950.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071832658_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_acc63292aea775edbbac182e8adeb869.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mustafa sarıgül, kemal kılıçdaroğlu
mustafa sarıgül, kemal kılıçdaroğlu
Mustafa Sarıgül: Tutmayın yol verin gidene gidene, cevap da vermem artık gücüme gidene
Abone ol
CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, başlık etiketi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu ekleyerek, "Tutmayın yol verin gidene gidene, cevap da vermem artık gücüme gidene" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Mustafa Sarıgül, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hashtag olarak ekleyen Sarıgül, "Tutmayın yol verin gidene gidene, cevap da vermem artık gücüme gidene" dedi.