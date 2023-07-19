https://sputniknews.com.tr/20230719/mustafa-sarigul-tutmayin-yol-verin-gidene-gidene-cevap-da-vermem-artik-gucume-gidene-1073698218.html

Mustafa Sarıgül: Tutmayın yol verin gidene gidene, cevap da vermem artık gücüme gidene

Mustafa Sarıgül: Tutmayın yol verin gidene gidene, cevap da vermem artık gücüme gidene

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, başlık etiketi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu ekleyerek, "Tutmayın yol verin gidene gidene, cevap da vermem artık gücüme... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T11:48+0300

2023-07-19T11:48+0300

2023-07-19T11:48+0300

politika

mustafa sarıgül

kemal kılıçdaroğlu

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Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Mustafa Sarıgül, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hashtag olarak ekleyen Sarıgül, "Tutmayın yol verin gidene gidene, cevap da vermem artık gücüme gidene" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230719/imamoglu-baskanligindaki-online-toplantinin-kaydi-sizdi-1073693950.html

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mustafa sarıgül, kemal kılıçdaroğlu