https://sputniknews.com.tr/20230719/motosiklet-ehliyetlerinde-silindir-hacmi-belirsizligi-cezalarla-karsilastilar-1073692126.html

Motosiklet ehliyetlerinde 'silindir hacmi' belirsizliği: Cezalarla karşılaştılar

Motosiklet ehliyetlerinde 'silindir hacmi' belirsizliği: Cezalarla karşılaştılar

Motosiklet ehliyeti sınıflarında değişikliğe gidileceği, A1 sınıfı ehliyeti kapsayan motosikletlerin, B sınıfı ehliyetle kullanılabileceği gündeme gelmişti... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T10:06+0300

2023-07-19T10:06+0300

2023-07-19T10:06+0300

türkiye

motorsiklet

silindir

ceza

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Geçen aylarda aylarda motosiklet ehliyeti sınıflarında değişikliğe gidileceği, 125 cc yani A1 sınıfı ehliyeti kapsayan motosikletlerin B sınıfı ehliyetle kullanılabileceği konuşuluyordu. Ayrıca bu silindir hacmine sahip motoru kullanmak isteyenlerin motor sürüş kurslarından 2 ders alma şartı olacağı da belirtilmişti. Bu açıklamaların ardından konuyla ilgili mevzuatta herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Sadece açıklama üzerinden konunun yasalaşmasını beklemeden motoruyla trafiğe çıkan B sınıfı ehliyet sahibi sürücüler yetersiz ehliyetten kaynaklı cezalar yedi.Silindir hacmi 125 cc'ye kadar olan motosikletler A1 sınıfı ehliyet ile kullanılabiliyor. Motor gücü 35 kw‘ya kadar olan (47 beygire kadar) motosikletler ise A2 sınıfı ehliyetle kullanılabilmektedir. Yani 500 cc silindir hacmine kadar motosikletler A2 ehliyetle kullanılıyor. 50 cc'ye kadar olan motorlar ise B sınıfı yani araba ehliyetiyle kullanılabiliyor.'Ehliyetsiz sürücülere en az 4 bin lira ceza uygulanır'Açıklamanın şu anda yürürlükte bir yeri olmadığını belirten Avukat İyaz Çimen, “50 cc ve 125 cc silindir hacmi arasındaki motosiklet kullanıcıları eğer ehliyetleri yoksa cezaya tabi. Bu gibi durumlarda yetersiz ehliyetten kaynaklı 4 bin liralık bir idari para cezası uygulaması söz konusu” şeklinde konuştu.'60 gün boyunca bağlanıyor'Geçtiğimiz dönemde motosiklet ehliyetleri hakkında yapılan açıklamanın yürürlükte yeri olmadığını belirten Çimen, “Belli bir motor hacmine göre var olan araç ehliyeti ile motor kullanımını kapsayan bir açıklamaydı. Ama bunun kanunlaşan veya yürürlüğe giren bir durumu şu anda söz konusu değil. Tabi ki bu noktada kanun koyucunun yapmış olduğu bir açıklama neticesinde vatandaşta o açıklamaya binaen 125 cc motor hacmi ve altındakileri kullanabileceğini düşündü ve bu kapsamda da birçok cezanın uygulandığını gördük. Hali hazırda bu açıklamaya ilişkin bir düzenleme olmadığı için bahsettiğimiz 125 cc motosikletlerin araç ehliyetiyle kullanımı şu anda mümkün değildir. Bu gibi durumlarda yetersiz ehliyetten kaynaklı 4 bin liralık bir idari para cezası uygulanması söz konusu. Ayrıca sürücünün motosikleti 60 gün boyunca bağlanıyor" dedi.8 bin lira idari para cezasıAvukat sözlerini şöyle sürdürdü:"Hiç ehliyetin olmadığı durumlarda da 8 bin liralık yine idari para cezasının uygulandığını görüyoruz. Buna ilişkin değişiklikten sonra vatandaşlarımızın ilgili kullanımları yapması gerekmektedir. Aynı zamanda biz 50 cc olan motosikletlerde de ehliyet aranmadığı için bununda çok doğru bir düzenleme olmadığını düşünüyoruz. Motosiklet kullanıcılarının hem kullanıma ilişkin eğitimleri hem de denetimlerinin sıkı takip edilmesi gerekiyor. Motosiklet araca göre daha riskli bir taşıt. Bu noktadaki bahsettiğimiz denetimin elzem olduğunu düşünmekteyken 125 cc olan motosikletlerin araç ehliyetiyle kullanılıyor olması bizim bu bahsettiğimiz durumların biraz aksine oluşuyor. Somut duruma baktığımızda vatandaşımız var olmayan bir düzenlemeden kaynaklı mağduriyet yaşıyorlar."'Düşük motor hacmine sahip motorlar için bir yasa var'Düşük motor hacmine sahip motosikletlerin otobana çıkmasının yasak olduğunu belirten Çimen, “Şu anda 50 cc'ye kadar olan motorlar araba ehliyetiyle kullanıma açık fakat bu tarz motorlar kara yolları trafik kanununa göre motorlu araç sınıfında sayılmıyor, bu yüzden farklı bir ehliyet gereksinimi aranmıyor. Ayrıca bu düşük motor hacmine sahip motorlar için bir yasa var. Otoban köprüler ve ana yollara bu tarz motorların çıkması yasak. Bu tarz motorların sokak aralarında mahallelerde kullanımı şu anda serbest” ifadelerini kullandı.

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