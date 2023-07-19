https://sputniknews.com.tr/20230719/meteorolojiden-marmara-dahil-cok-sayida-bolge-icin-uyari-bugunden-itibaren-etkili-olacak-1073686551.html
Meteoroloji'den Marmara dahil çok sayıda bölge için uyarı: Bugünden itibaren etkili olacak
Meteoroloji'den Marmara dahil çok sayıda bölge için uyarı: Bugünden itibaren etkili olacak
Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Marmara, Ege ve Akdeniz için... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T06:29+0300
2023-07-19T06:29+0300
2023-07-19T06:29+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.Buna göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Hakkâri ve Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyorHava sıcaklığının yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Sıcak hava dalgası, bugünden (19 Temmuz Çarşamba) itibaren tüm yurtta etkili olacak.Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 38°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 35°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 32°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 30°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 38°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 33°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkYOZGAT °C, 26°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 29°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 30°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 30°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 25°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 28°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 28°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 26°CParçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Van ve Hakkâri'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 27°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 24°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 27°CParçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 38°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 40°CAz bulutlu ve açık
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
Meteoroloji'den Marmara dahil çok sayıda bölge için uyarı: Bugünden itibaren etkili olacak
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Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Marmara, Ege ve Akdeniz için yüksek sıcaklık uyarısı yapılırken Hakkâri ve Van’ın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
Buna göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Hakkâri ve Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor
Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Sıcak hava dalgası, bugünden (19 Temmuz Çarşamba) itibaren tüm yurtta etkili olacak.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 38°C
İSTANBUL °C, 32°C
KIRKLARELİ °C, 35°C
KOCAELİ °C, 32°C
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
DENİZLİ °C, 38°C
İZMİR °C, 38°C
MANİSA °C, 39°C
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
ANTALYA °C, 40°C
HATAY °C, 34°C
MERSİN °C, 33°C
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
ESKİŞEHİR °C, 32°C
KONYA °C, 31°C
YOZGAT °C, 26°C
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
DÜZCE °C, 30°C
KASTAMONU °C, 30°C
ZONGULDAK °C, 25°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
SAMSUN °C, 28°C
TOKAT °C, 28°C
TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Van ve Hakkâri'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
KARS °C, 24°C
MALATYA °C, 34°C
VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
GAZİANTEP °C, 38°C
SİİRT °C, 37°C
ŞANLIURFA °C, 40°C