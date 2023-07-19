https://sputniknews.com.tr/20230719/meteorolojiden-marmara-dahil-cok-sayida-bolge-icin-uyari-bugunden-itibaren-etkili-olacak-1073686551.html

Meteoroloji'den Marmara dahil çok sayıda bölge için uyarı: Bugünden itibaren etkili olacak

Meteoroloji'den Marmara dahil çok sayıda bölge için uyarı: Bugünden itibaren etkili olacak

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Marmara, Ege ve Akdeniz için... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T06:29+0300

2023-07-19T06:29+0300

2023-07-19T06:29+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.Buna göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Hakkâri ve Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyorHava sıcaklığının yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Sıcak hava dalgası, bugünden (19 Temmuz Çarşamba) itibaren tüm yurtta etkili olacak.Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 38°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 35°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 32°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 30°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 38°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 33°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkYOZGAT °C, 26°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 29°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 30°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 30°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 25°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 28°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 28°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 26°CParçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Van ve Hakkâri'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 27°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 24°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 27°CParçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 38°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 40°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230718/dunya-meteoroloji-orgutu-daha-yogun-sicaklik-dalgalarina-hazir-olmaliyiz-1073668874.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu