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Meclis salı günü olağanüstü toplanıyor
Meclis salı günü olağanüstü toplanıyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplanmaya çağırdı. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, 25 Temmuz Salı günü TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplanmaya çağırdı.
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tbmm, tbmm genel kurulu, son dakika, numan kurtulmuş

Meclis salı günü olağanüstü toplanıyor

17:53 19.07.2023 (güncellendi: 17:57 19.07.2023)
© AA / TBMMTBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© AA / TBMM
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Ayrıntılar geliyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplanmaya çağırdı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 25 Temmuz Salı günü TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplanmaya çağırdı.
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