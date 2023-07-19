https://sputniknews.com.tr/20230719/meclis-sali-gunu-olaganustu-toplaniyor-1073725317.html
Meclis salı günü olağanüstü toplanıyor
Meclis salı günü olağanüstü toplanıyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplanmaya çağırdı. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T17:53+0300
2023-07-19T17:53+0300
2023-07-19T17:57+0300
tbmm
tbmm genel kurulu
son dakika
numan kurtulmuş
türkiye
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, 25 Temmuz Salı günü TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplanmaya çağırdı.
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tbmm, tbmm genel kurulu, son dakika, numan kurtulmuş
tbmm, tbmm genel kurulu, son dakika, numan kurtulmuş
Meclis salı günü olağanüstü toplanıyor
17:53 19.07.2023 (güncellendi: 17:57 19.07.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplanmaya çağırdı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 25 Temmuz Salı günü TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplanmaya çağırdı.