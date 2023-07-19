https://sputniknews.com.tr/20230719/korfez-belediyesinde-kavga-eden-iki-calisan-ayni-silahla-birbirlerini-vurdu-2-olu-1073683427.html

Körfez Belediyesi'nde kavga eden iki çalışan aynı silahla birbirlerini vurdu: 2 ölü

Körfez Belediyesi'nde kavga eden iki çalışan aynı silahla birbirlerini vurdu: 2 ölü

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde güvenlik görevlisi ile iş arkadaşı arasında silahlı kavga çıktı. Arbedede aynı silahtan çıkan kurşunlarla yaralanan ikili... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T00:27+0300

2023-07-19T00:27+0300

2023-07-19T00:27+0300

türkiye

kocaeli

silah

körfez

körfez belediyesi

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde belediye çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü. Hamit Kaplan Caddesi'ndeki Körfez Belediyesi Teknik Hizmetler Müdürlüğü şantiyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Kasım K. ile belediye personeli Tamer Y. arasında güvenlik kulübesi içerisinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesiyle tek silahın kullanıldığı arbedede çıkan kurşunlarla ikili yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan Kasım K. ile Tamer Y, kaldırıldıkları hastanelerde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Polis olayla ilgi inceleme başlattı.

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kocaeli, silah, körfez, körfez belediyesi