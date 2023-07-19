https://sputniknews.com.tr/20230719/korfez-belediyesinde-kavga-eden-iki-calisan-ayni-silahla-birbirlerini-vurdu-2-olu-1073683427.html
Körfez Belediyesi'nde kavga eden iki çalışan aynı silahla birbirlerini vurdu: 2 ölü
Körfez Belediyesi'nde kavga eden iki çalışan aynı silahla birbirlerini vurdu: 2 ölü
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde güvenlik görevlisi ile iş arkadaşı arasında silahlı kavga çıktı. Arbedede aynı silahtan çıkan kurşunlarla yaralanan ikili... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T00:27+0300
2023-07-19T00:27+0300
2023-07-19T00:27+0300
türkiye
kocaeli
silah
körfez
körfez belediyesi
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde belediye çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü. Hamit Kaplan Caddesi'ndeki Körfez Belediyesi Teknik Hizmetler Müdürlüğü şantiyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Kasım K. ile belediye personeli Tamer Y. arasında güvenlik kulübesi içerisinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesiyle tek silahın kullanıldığı arbedede çıkan kurşunlarla ikili yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan Kasım K. ile Tamer Y, kaldırıldıkları hastanelerde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Polis olayla ilgi inceleme başlattı.
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kocaeli, silah, körfez, körfez belediyesi
kocaeli, silah, körfez, körfez belediyesi
Körfez Belediyesi'nde kavga eden iki çalışan aynı silahla birbirlerini vurdu: 2 ölü
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde güvenlik görevlisi ile iş arkadaşı arasında silahlı kavga çıktı. Arbedede aynı silahtan çıkan kurşunlarla yaralanan ikili hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde belediye çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü.
Hamit Kaplan Caddesi'ndeki Körfez Belediyesi Teknik Hizmetler Müdürlüğü şantiyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Kasım K. ile belediye personeli Tamer Y. arasında güvenlik kulübesi içerisinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle tek silahın kullanıldığı arbedede çıkan kurşunlarla ikili yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Kasım K. ile Tamer Y, kaldırıldıkları hastanelerde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Polis olayla ilgi inceleme başlattı.