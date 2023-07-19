https://sputniknews.com.tr/20230719/konut-devri-tuzagi-11-milyonluk-vurgunda-6-gozalti-1073717280.html
'Konut devri' tuzağı: 11 milyonluk vurgunda 6 gözaltı
'Konut devri' tuzağı: 11 milyonluk vurgunda 6 gözaltı
Kayseri'de kendilerine ait olmayan konutları satış sözleşmesi yaparak vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi. 20 kişiyi 11 milyon 500 bin lira... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T15:31+0300
2023-07-19T15:31+0300
2023-07-19T15:32+0300
yaşam
dolandırıcılık
kayseri
toki
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerine ait olmayan TOKİ konutlarını sosyal medya hesabından ilana koyup satış için anlaştıkları kişilerle noterde sözleşme imzalayarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülenlerin yakalanması için çalışma başlattı.Ekipler, bu yöntemle 20 vatandaşı dolandırarak 11 milyon 500 bin lirasını aldıkları iddia edilen C.D, Y.A., K.E., R.A., F.T. ve A.C.'yi gözaltına aldı. Zanlılardan R.A., F.T. ve A.C. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.C.D, Y.A. ve K.E. ise Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan 3 zanlıya, hakimlikçe ev hapsi cezası verildi.
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dolandırıcılık, kayseri, toki
dolandırıcılık, kayseri, toki
'Konut devri' tuzağı: 11 milyonluk vurgunda 6 gözaltı
15:31 19.07.2023 (güncellendi: 15:32 19.07.2023) Abone ol
Kayseri'de kendilerine ait olmayan konutları satış sözleşmesi yaparak vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi. 20 kişiyi 11 milyon 500 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerine ait olmayan TOKİ konutlarını sosyal medya hesabından ilana koyup satış için anlaştıkları kişilerle noterde sözleşme imzalayarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülenlerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, bu yöntemle 20 vatandaşı dolandırarak 11 milyon 500 bin lirasını aldıkları iddia edilen C.D, Y.A., K.E., R.A., F.T. ve A.C.'yi gözaltına aldı. Zanlılardan R.A., F.T. ve A.C. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
C.D, Y.A. ve K.E. ise Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan 3 zanlıya, hakimlikçe ev hapsi cezası verildi.