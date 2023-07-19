https://sputniknews.com.tr/20230719/konut-devri-tuzagi-11-milyonluk-vurgunda-6-gozalti-1073717280.html

'Konut devri' tuzağı: 11 milyonluk vurgunda 6 gözaltı

'Konut devri' tuzağı: 11 milyonluk vurgunda 6 gözaltı

Kayseri'de kendilerine ait olmayan konutları satış sözleşmesi yaparak vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi. 20 kişiyi 11 milyon 500 bin lira... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T15:31+0300

2023-07-19T15:31+0300

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yaşam

dolandırıcılık

kayseri

toki

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerine ait olmayan TOKİ konutlarını sosyal medya hesabından ilana koyup satış için anlaştıkları kişilerle noterde sözleşme imzalayarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülenlerin yakalanması için çalışma başlattı.Ekipler, bu yöntemle 20 vatandaşı dolandırarak 11 milyon 500 bin lirasını aldıkları iddia edilen C.D, Y.A., K.E., R.A., F.T. ve A.C.'yi gözaltına aldı. Zanlılardan R.A., F.T. ve A.C. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.C.D, Y.A. ve K.E. ise Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan 3 zanlıya, hakimlikçe ev hapsi cezası verildi.

kayseri

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dolandırıcılık, kayseri, toki