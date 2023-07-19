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Kabe'nin örtüsü değiştirildi
Kabe'nin örtüsü değiştirildi
Kabe'nin örtüsü, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hicri yılın ilk günü 1 Muharrem'de değiştirildi. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
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Suudi Arabistan Haremeyn İşleri Genel Başkanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da Hicri yılın ilk günü 1 Muharrem'de Kabe'nin örtüsü değiştirildi. Mekke’de bulunan Kral Abdulaziz Kabe-i Müşerrefe Örtüsü Kompleksi’nde 200 uzman tarafından üretilen Kabe örtüsü, Haremeyn İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Sudeysi başkanlığındaki ekip tarafından değiştirildi.
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kabe, mekke, kral, video, видео

Kabe'nin örtüsü değiştirildi

13:29 19.07.2023 (güncellendi: 13:41 19.07.2023)
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Kabe'nin örtüsü, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hicri yılın ilk günü 1 Muharrem'de değiştirildi.
Suudi Arabistan Haremeyn İşleri Genel Başkanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da Hicri yılın ilk günü 1 Muharrem'de Kabe'nin örtüsü değiştirildi.
Mekke’de bulunan Kral Abdulaziz Kabe-i Müşerrefe Örtüsü Kompleksi’nde 200 uzman tarafından üretilen Kabe örtüsü, Haremeyn İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Sudeysi başkanlığındaki ekip tarafından değiştirildi.
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