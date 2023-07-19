https://sputniknews.com.tr/20230719/kabenin-ortusu-degistirildi-1073707506.html

Kabe'nin örtüsü değiştirildi

Kabe'nin örtüsü değiştirildi

Kabe'nin örtüsü, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hicri yılın ilk günü 1 Muharrem'de değiştirildi. 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T13:29+0300

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dünya

kabe

mekke

kral

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Suudi Arabistan Haremeyn İşleri Genel Başkanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da Hicri yılın ilk günü 1 Muharrem'de Kabe'nin örtüsü değiştirildi. Mekke’de bulunan Kral Abdulaziz Kabe-i Müşerrefe Örtüsü Kompleksi’nde 200 uzman tarafından üretilen Kabe örtüsü, Haremeyn İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Sudeysi başkanlığındaki ekip tarafından değiştirildi.

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kabe, mekke, kral, video, видео