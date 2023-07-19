https://sputniknews.com.tr/20230719/kabenin-ortusu-degistirildi-1073707506.html
Kabe'nin örtüsü değiştirildi
Kabe'nin örtüsü değiştirildi
Kabe'nin örtüsü, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hicri yılın ilk günü 1 Muharrem'de değiştirildi. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T13:29+0300
2023-07-19T13:29+0300
2023-07-19T13:41+0300
dünya
kabe
mekke
kral
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/13/1073707790_0:196:1630:1113_1920x0_80_0_0_f6d5fbc8cbcd96c20c616549121fa716.png
Suudi Arabistan Haremeyn İşleri Genel Başkanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da Hicri yılın ilk günü 1 Muharrem'de Kabe'nin örtüsü değiştirildi. Mekke’de bulunan Kral Abdulaziz Kabe-i Müşerrefe Örtüsü Kompleksi’nde 200 uzman tarafından üretilen Kabe örtüsü, Haremeyn İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Sudeysi başkanlığındaki ekip tarafından değiştirildi.
kabe
mekke
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/13/1073707790_0:43:1630:1266_1920x0_80_0_0_eb88cd1bb5a749e80c62777debed153f.png
Kabe'nin örtüsü değiştirildi
Kabe'nin örtüsü değiştirildi
2023-07-19T13:29+0300
true
PT1M29S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kabe, mekke, kral, video, видео
kabe, mekke, kral, video, видео
Kabe'nin örtüsü değiştirildi
13:29 19.07.2023 (güncellendi: 13:41 19.07.2023) Abone ol
Kabe'nin örtüsü, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hicri yılın ilk günü 1 Muharrem'de değiştirildi.
Suudi Arabistan Haremeyn İşleri Genel Başkanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da Hicri yılın ilk günü 1 Muharrem'de Kabe'nin örtüsü değiştirildi.
Mekke’de bulunan Kral Abdulaziz Kabe-i Müşerrefe Örtüsü Kompleksi’nde 200 uzman tarafından üretilen Kabe örtüsü, Haremeyn İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Sudeysi başkanlığındaki ekip tarafından değiştirildi.