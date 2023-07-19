https://sputniknews.com.tr/20230719/izmirdeki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1073734766.html

İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir’in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor. 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T22:58+0300

2023-07-19T22:58+0300

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türkiye

izmir

orman yangını

yangın

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İzmir’in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.Yangın, saat 18.30 sıralarında Pamucak-Kuşadası yolu mevkiinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 5 uçak, 28 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

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izmir, orman yangını, yangın