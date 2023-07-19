https://sputniknews.com.tr/20230719/izmirdeki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1073734766.html
İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir’in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T22:58+0300
2023-07-19T22:58+0300
2023-07-19T22:58+0300
türkiye
izmir
orman yangını
yangın
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İzmir’in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.Yangın, saat 18.30 sıralarında Pamucak-Kuşadası yolu mevkiinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 5 uçak, 28 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
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izmir, orman yangını, yangın
izmir, orman yangını, yangın
İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı
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İzmir’in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.
İzmir’in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Yangın, saat 18.30 sıralarında Pamucak-Kuşadası yolu mevkiinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 5 uçak, 28 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.