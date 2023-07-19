https://sputniknews.com.tr/20230719/iyi-partide-6-isim-icin-ihrac-istemi-1073723968.html
İYİ Parti'de 6 isim için ihraç istemi
İYİ Parti'de 6 isim için ihraç istemi
İYİ Parti'de Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak genel başkan imzasıyla kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T17:24+0300
2023-07-19T17:24+0300
2023-07-19T17:24+0300
politika
iyi parti
meral akşener
ihraç
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İYİ parti yönetimi, 6 ismi partiden ihraç edilmeleri talebiyle disipline sevk etti.Genel Başkan Meral Akşener'in imzasıyla Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.Bu isimlerin parti yönetimine muhalif kanatta yer aldıkları öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20211213/iyi-parti-aydin-il-baskani-suleyman-demirci-partisinden-ihrac-edildi-1051730760.html
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iyi parti, meral akşener, ihraç
iyi parti, meral akşener, ihraç
İYİ Parti'de 6 isim için ihraç istemi
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İYİ Parti'de Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak genel başkan imzasıyla kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Öte yandan ihraç istenen isimlerin muhalif kanatta yer aldığı öğrenildi.
İYİ parti yönetimi, 6 ismi partiden ihraç edilmeleri talebiyle disipline sevk etti.
Genel Başkan Meral Akşener'in imzasıyla Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Bu isimlerin parti yönetimine muhalif kanatta yer aldıkları öğrenildi.