https://sputniknews.com.tr/20230719/italyanin-monfalcone-belediye-baskani-muslumanlarin-denize-kiyafetle-girmesi-kabul-edilemez-1073736120.html
İtalya'nın Monfalcone Belediye Başkanı: Müslümanların denize kıyafetle girmesi kabul edilemez
İtalya'nın Monfalcone Belediye Başkanı: Müslümanların denize kıyafetle girmesi kabul edilemez
İtalya'nın kuzeyindeki sahil kenti Monfalcone'nin Belediye Başkanı Anna Maria Cisint'in, Müslümanların kıfayetle denize girip yüzmesinin "kabul edilemez... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T23:50+0300
2023-07-19T23:50+0300
2023-07-19T23:51+0300
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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, aşırı sağcı Lig Partisi'nden olan Monfalcone Belediye Başkanı Cisint, Müslüman toplumuna gönderdiği açık mektupta, şu ifadelere yer verdi:Cisint’in bu sözleri, ülkede polemiğe yol açarken, farklı kesimler bu açıklamaya tepki gösterdi.İtalya İslam Toplumu ve Organizasyonları Birliği (UCOII) Başkanı Yasine Laframe, Monfalcone Belediye Başkanı'nın Müslüman kadınların yüzmesini yasaklamak istediğini savundu.
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burkini, italya, müslüman
burkini, italya, müslüman
İtalya'nın Monfalcone Belediye Başkanı: Müslümanların denize kıyafetle girmesi kabul edilemez
23:50 19.07.2023 (güncellendi: 23:51 19.07.2023) Abone ol
İtalya'nın kuzeyindeki sahil kenti Monfalcone'nin Belediye Başkanı Anna Maria Cisint'in, Müslümanların kıfayetle denize girip yüzmesinin "kabul edilemez olduğunu" söyledi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, aşırı sağcı Lig Partisi'nden olan Monfalcone Belediye Başkanı Cisint, Müslüman toplumuna gönderdiği açık mektupta, şu ifadelere yer verdi:
"Denize kıyafetlerle girme alışkanlığına sahip Müslüman yabancıların bu davranışları kabul edilemez. Bu uygulama, denize girenler arasında şaşkınlığa yol açan, edep ve hijyen açısından tahammül edilemeyecek sonuçları doğuran bir uygulamadır. Bizden farklı bağlamlardan gelenlerin, kurallara uygun hareket etme yükümlülüğü vardır."
Cisint’in bu sözleri, ülkede polemiğe yol açarken, farklı kesimler bu açıklamaya tepki gösterdi.
İtalya İslam Toplumu ve Organizasyonları Birliği (UCOII) Başkanı Yasine Laframe, Monfalcone Belediye Başkanı'nın Müslüman kadınların yüzmesini yasaklamak istediğini savundu.