https://sputniknews.com.tr/20230719/istanbulda-kedilere-yakici-maddeyle-zarar-veren-supheli-gozaltinda-1073692870.html
İstanbul'da kedilere yakıcı maddeyle zarar veren şüpheli gözaltında
İstanbul'da kedilere yakıcı maddeyle zarar veren şüpheli gözaltında
İstanbul'da kedilere yakıcı maddeyle saldırdığı tespit edilen M.K.K'yi gözaltına aldı. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T10:17+0300
2023-07-19T10:17+0300
2023-07-19T10:20+0300
türkiye
kedi
asit
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/13/1073693007_0:8:1136:647_1920x0_80_0_0_c41d45cf404e707f60352abfe23308a6.jpg
Eyüpsultan'da kedilere yakıcı maddeyle zarar verdiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.Sosyal medyada dün yayınlanan "Eyüpsultan Camisi'nin etrafındaki mezarlıkta kediler yakıcı bir madde ile yakılıyor" şeklindeki görüntüler üzerine Eyüpsultan Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Pierre Loti Mezarlığı bölgesinde inceleme yapıldı.Mezarlık içerisinde ölmüş ya da çeşitli yerlerinden yaralanmış çok sayıda kedi bulan ekipler, güvenlik kamerası olmayan bölgede yaptıkları çalışmada, kedilere yakıcı maddeyle saldırdığı tespit edilen M.K.K'yi gözaltına aldı.Zanlı, Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.Olay yerinde ve çevresinde bahse konu suçu işlediği düşünülen başka şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230717/evcil-hayvani-olanlari-ilgilendiriyor-seyahat-icin-hangi-prosedurler-uygulaniyor-1073603823.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/13/1073693007_0:0:1136:853_1920x0_80_0_0_d551f67702026a692c38770363ce0e3d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kedi, asit
İstanbul'da kedilere yakıcı maddeyle zarar veren şüpheli gözaltında
10:17 19.07.2023 (güncellendi: 10:20 19.07.2023) Abone ol
İstanbul'da kedilere yakıcı maddeyle saldırdığı tespit edilen M.K.K'yi gözaltına aldı.
Eyüpsultan'da kedilere yakıcı maddeyle zarar verdiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Sosyal medyada dün yayınlanan "Eyüpsultan Camisi'nin etrafındaki mezarlıkta kediler yakıcı bir madde ile yakılıyor" şeklindeki görüntüler üzerine Eyüpsultan Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Pierre Loti Mezarlığı bölgesinde inceleme yapıldı.
Mezarlık içerisinde ölmüş ya da çeşitli yerlerinden yaralanmış çok sayıda kedi bulan ekipler, güvenlik kamerası olmayan bölgede yaptıkları çalışmada, kedilere yakıcı maddeyle saldırdığı tespit edilen M.K.K'yi gözaltına aldı.
Zanlı, Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Olay yerinde ve çevresinde bahse konu suçu işlediği düşünülen başka şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.