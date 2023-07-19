https://sputniknews.com.tr/20230719/istanbulda-kedilere-yakici-maddeyle-zarar-veren-supheli-gozaltinda-1073692870.html

İstanbul'da kedilere yakıcı maddeyle zarar veren şüpheli gözaltında

İstanbul'da kedilere yakıcı maddeyle zarar veren şüpheli gözaltında

İstanbul'da kedilere yakıcı maddeyle saldırdığı tespit edilen M.K.K'yi gözaltına aldı. 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T10:17+0300

2023-07-19T10:17+0300

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türkiye

kedi

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Eyüpsultan'da kedilere yakıcı maddeyle zarar verdiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.Sosyal medyada dün yayınlanan "Eyüpsultan Camisi'nin etrafındaki mezarlıkta kediler yakıcı bir madde ile yakılıyor" şeklindeki görüntüler üzerine Eyüpsultan Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Pierre Loti Mezarlığı bölgesinde inceleme yapıldı.Mezarlık içerisinde ölmüş ya da çeşitli yerlerinden yaralanmış çok sayıda kedi bulan ekipler, güvenlik kamerası olmayan bölgede yaptıkları çalışmada, kedilere yakıcı maddeyle saldırdığı tespit edilen M.K.K'yi gözaltına aldı.Zanlı, Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.Olay yerinde ve çevresinde bahse konu suçu işlediği düşünülen başka şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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