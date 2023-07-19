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https://sputniknews.com.tr/20230719/israil-yeniden-sami-vurdu-1073684198.html
İsrail yeniden Şam'ı vurdu
İsrail yeniden Şam'ı vurdu
Suriye medyası, İsrail'in Şam yakınlarında hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
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suriye
hava saldırısı
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2011'den bu yana Suriye topraklarını hedef alan İsrail, yeniden başkent Şam'ı vurdu.SANA haber ajansının aktardığına göre İsrail, Şam'ın dışındaki yerleşim yerlerine saldırı düzenlerken, hava savunma sistemleri füzelere karşılık verdi.Haberde, saldırılar sırasında gökyüzünde patlamalar meydana geldiği kaydedildi.Olayda ölen ya da yaralananların olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.
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israil, suriye, hava saldırısı, şam
israil, suriye, hava saldırısı, şam

İsrail yeniden Şam'ı vurdu

01:21 19.07.2023 (güncellendi: 01:22 19.07.2023)
© SputnikŞam'a hava saldırısı, İsrail'den Şam'a saldırı
Şam'a hava saldırısı, İsrail'den Şam'a saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
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Suriye medyası, İsrail'in Şam yakınlarında hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.
2011'den bu yana Suriye topraklarını hedef alan İsrail, yeniden başkent Şam'ı vurdu.
SANA haber ajansının aktardığına göre İsrail, Şam'ın dışındaki yerleşim yerlerine saldırı düzenlerken, hava savunma sistemleri füzelere karşılık verdi.
Haberde, saldırılar sırasında gökyüzünde patlamalar meydana geldiği kaydedildi.
Olayda ölen ya da yaralananların olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.
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