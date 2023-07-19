https://sputniknews.com.tr/20230719/israil-yeniden-sami-vurdu-1073684198.html
İsrail yeniden Şam'ı vurdu
İsrail yeniden Şam'ı vurdu
Suriye medyası, İsrail'in Şam yakınlarında hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T01:21+0300
2023-07-19T01:21+0300
2023-07-19T01:22+0300
dünya
israil
suriye
hava saldırısı
şam
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2011'den bu yana Suriye topraklarını hedef alan İsrail, yeniden başkent Şam'ı vurdu.SANA haber ajansının aktardığına göre İsrail, Şam'ın dışındaki yerleşim yerlerine saldırı düzenlerken, hava savunma sistemleri füzelere karşılık verdi.Haberde, saldırılar sırasında gökyüzünde patlamalar meydana geldiği kaydedildi.Olayda ölen ya da yaralananların olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.
israil
suriye
şam
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
israil, suriye, hava saldırısı, şam
israil, suriye, hava saldırısı, şam
İsrail yeniden Şam'ı vurdu
01:21 19.07.2023 (güncellendi: 01:22 19.07.2023) Abone ol
Suriye medyası, İsrail'in Şam yakınlarında hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.
2011'den bu yana Suriye topraklarını hedef alan İsrail, yeniden başkent Şam'ı vurdu.
SANA haber ajansının aktardığına göre İsrail, Şam'ın dışındaki yerleşim yerlerine saldırı düzenlerken, hava savunma sistemleri füzelere karşılık verdi.
Haberde, saldırılar sırasında gökyüzünde patlamalar meydana geldiği kaydedildi.
Olayda ölen ya da yaralananların olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.