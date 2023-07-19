İSKİ barajların doluluk oranını açıkladı: Son 9 yılın en düşük seviyesi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vergi uzmanı Aydoğmuş: Elektronik ve kaçak sigaralarda vergi kaybı 260 milyar TL
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Vergi zamları ekonomide dengeleri nasıl etkiler?
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
POLİTİKA
Emekli Tümamiral Gürdeniz: Türkiye bu tuzağa düşmemeli
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV ve KDV'ye gelen artışlar gıda fiyatlarını nasıl etkileyecek
12:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
FETÖ ile mücadele ne durumda?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Rusya'nın tahıl koridoruyla insancıl hukukun gereğini yapma isteği engellenmiş oldu'
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Körfez kaynağı ekonomiye ilaç olur mu?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
20:46
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ekonomist Atılal: Alabildiğin şeyi aldın aldın, alamadıysan üzerine su iç
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Ekonomik krizler Türkiye siyasetini nasıl şekillendirdi?
09:10
105 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de gizli toplantı sızdırıldı
12:45
76 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230719/iski-barajlarin-doluluk-oranini-acikladi-son-9-yilin-en-dusuk-seviyesi-1073707002.html
İSKİ barajların doluluk oranını açıkladı: Son 9 yılın en düşük seviyesi
İSKİ barajların doluluk oranını açıkladı: Son 9 yılın en düşük seviyesi
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk, son bir haftada yüzde 1.7 azalmayla yüzde 40.33 olarak ölçüldü. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T13:18+0300
2023-07-19T13:18+0300
türkiye
baraj
istanbul
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
doluluk
doluluk oranı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/02/1073084152_0:155:2963:1822_1920x0_80_0_0_562abd6b7e7d98bb3a84c30439fcb0b1.jpg
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan, azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı, 350 milyon 320 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.Barajlardaki doluluk, bugün itibarıyla yüzde 40.33 olarak ölçüldü.Barajlardaki su oranları, son bir günde 2 milyon 350 bin metreküp ile yüzde 0.27 azaldı. Son bir haftada ise 14 milyon 770 bin metreküp ile yüzde 1.7 düştü.Son 9 yılın en düşük seviyesiBu veriler, son 9 yılın aynı dönemine göre barajlardaki en düşük su oranı olarak kayda geçti.19 Temmuz tarihli baraj doluluğu, 2022'de yüzde 70.1, 2021'de 70.19, 2020'de 60.44, 2019'da 72.62, 2018'de 74.79, 2017'de 74.06, 2016'da 66.01, 2015'te 81.43, 2014'te 20.19, 2013'te 73.53 olarak ölçüldü.Doluluk seviyesi en düşük barajİstanbul'a su sağlayan barajların doluluğu, bugün itibarıyla Ömerli'de yüzde 73.08, Darlık'ta yüzde 56.75, Istrancalar'da yüzde 34.01, Elmalı'da yüzde 31.29, Terkos'ta yüzde 29.02, Sazlıdere'de yüzde 23.99 Büyükçekmece'de yüzde 21.78, Alibey'de yüzde 21.56, Kazandere'de yüzde 7.06, Pabuçdere'de yüzde 4.64 olarak belirlendi.19 Temmuz tarihli mevcut su miktarının barajlara göre dağılımı ise şöyle:"Ömerli yüzde 49.1, Darlık yüzde 17.4, Terkos 13.4, Büyükçekmece yüzde 9.3, Sazlıdere yüzde 6.1, Alibey yüzde 2.1, Elmalı yüzde 0.9, Pabuçdere yüzde 0.8, Istrancalar yüzde 0.6, Kazandere yüzde 0.4."İSKİ tarafından İstanbul'un içme suyu arıtma tesislerinden dün verilen su miktarı, 3 milyon 380 bin metreküp olarak kayda geçti.Kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan ise 2023'te 456 milyon 830 bin metreküp su alındı.'Nüfus artarken su kaynakları aynı kalıyor'Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, İstanbul'un gittikçe azalan suyunu idareli kullanmak gerektiğini söyledi.Kuraklığa ve barajlardaki su seviyesinin azalmasına rağmen Melen Projesi sayesinde İstanbul'da su kesintileri yaşanmadığını dile getiren Kurnaz, "Melen'den gelen su barajları besliyor. Bu nedenle yakın zamanda bir tehlike görünmüyor. Ama buna dayanarak suyu har vurup harman savurmamak gerekiyor. Suyu dikkatli kullanmamız lazım. Çünkü İstanbul'un nüfusu gittikçe artıyor ve su kaynakları artmıyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230719/meteorolojiden-marmara-dahil-cok-sayida-bolge-icin-uyari-bugunden-itibaren-etkili-olacak-1073686551.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/02/1073084152_165:0:2798:1975_1920x0_80_0_0_3e130c548223aa1118a6dc84ce5b25cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
baraj, istanbul, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), doluluk, doluluk oranı
baraj, istanbul, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), doluluk, doluluk oranı

İSKİ barajların doluluk oranını açıkladı: Son 9 yılın en düşük seviyesi

13:18 19.07.2023
© AA / Arife KarakumBaraj doluluk
Baraj doluluk - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© AA / Arife Karakum
Abone olTelegram
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk, son bir haftada yüzde 1.7 azalmayla yüzde 40.33 olarak ölçüldü. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, İstanbul'un gittikçe azalan suyunu idareli kullanmak gerektiğini söyledi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan, azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı, 350 milyon 320 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.
Barajlardaki doluluk, bugün itibarıyla yüzde 40.33 olarak ölçüldü.
Barajlardaki su oranları, son bir günde 2 milyon 350 bin metreküp ile yüzde 0.27 azaldı. Son bir haftada ise 14 milyon 770 bin metreküp ile yüzde 1.7 düştü.

Son 9 yılın en düşük seviyesi

Bu veriler, son 9 yılın aynı dönemine göre barajlardaki en düşük su oranı olarak kayda geçti.
19 Temmuz tarihli baraj doluluğu, 2022'de yüzde 70.1, 2021'de 70.19, 2020'de 60.44, 2019'da 72.62, 2018'de 74.79, 2017'de 74.06, 2016'da 66.01, 2015'te 81.43, 2014'te 20.19, 2013'te 73.53 olarak ölçüldü.

Doluluk seviyesi en düşük baraj

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluğu, bugün itibarıyla Ömerli'de yüzde 73.08, Darlık'ta yüzde 56.75, Istrancalar'da yüzde 34.01, Elmalı'da yüzde 31.29, Terkos'ta yüzde 29.02, Sazlıdere'de yüzde 23.99 Büyükçekmece'de yüzde 21.78, Alibey'de yüzde 21.56, Kazandere'de yüzde 7.06, Pabuçdere'de yüzde 4.64 olarak belirlendi.
19 Temmuz tarihli mevcut su miktarının barajlara göre dağılımı ise şöyle:
"Ömerli yüzde 49.1, Darlık yüzde 17.4, Terkos 13.4, Büyükçekmece yüzde 9.3, Sazlıdere yüzde 6.1, Alibey yüzde 2.1, Elmalı yüzde 0.9, Pabuçdere yüzde 0.8, Istrancalar yüzde 0.6, Kazandere yüzde 0.4."
İSKİ tarafından İstanbul'un içme suyu arıtma tesislerinden dün verilen su miktarı, 3 milyon 380 bin metreküp olarak kayda geçti.
Kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan ise 2023'te 456 milyon 830 bin metreküp su alındı.

'Nüfus artarken su kaynakları aynı kalıyor'

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, İstanbul'un gittikçe azalan suyunu idareli kullanmak gerektiğini söyledi.
Kuraklığa ve barajlardaki su seviyesinin azalmasına rağmen Melen Projesi sayesinde İstanbul'da su kesintileri yaşanmadığını dile getiren Kurnaz, "Melen'den gelen su barajları besliyor. Bu nedenle yakın zamanda bir tehlike görünmüyor. Ama buna dayanarak suyu har vurup harman savurmamak gerekiyor. Suyu dikkatli kullanmamız lazım. Çünkü İstanbul'un nüfusu gittikçe artıyor ve su kaynakları artmıyor" dedi.
Sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
TÜRKİYE
Meteoroloji'den Marmara dahil çok sayıda bölge için uyarı: Bugünden itibaren etkili olacak
06:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала