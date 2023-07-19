İngiltere'de geleneksel kuğu sayımı yapıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vergi uzmanı Aydoğmuş: Elektronik ve kaçak sigaralarda vergi kaybı 260 milyar TL
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Merkez Bankası Eski Başkanı Yılmaz: Faiz artışları enflasyonu düşürmeye yetmez
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
POLİTİKA
Emekli Tümamiral Gürdeniz: Türkiye bu tuzağa düşmemeli
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV ve KDV'ye gelen artışlar gıda fiyatlarını nasıl etkileyecek
12:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
AK Partili Külünk: FETÖ, Amerikancılar ve AB’ciler NATO zirvesinden cesaret buldu
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Rusya'nın tahıl koridoruyla insancıl hukukun gereğini yapma isteği engellenmiş oldu'
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Körfez kaynağı ekonomiye ilaç olur mu?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
20:46
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ekonomist Atılal: Alabildiğin şeyi aldın aldın, alamadıysan üzerine su iç
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Ekonomik krizler Türkiye siyasetini nasıl şekillendirdi?
09:10
105 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de gizli toplantı sızdırıldı
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230719/ingilterede-geleneksel-kugu-sayimi-yapildi--1073718509.html
İngiltere'de geleneksel kuğu sayımı yapıldı
İngiltere'de geleneksel kuğu sayımı yapıldı
İngiltere kraliyete ait kuğular için yıllık nüfus sayımı pazartesi günü yapılmaya başlandı. Bu geleneğin 9 asırlık bir geçmişi var. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T15:50+0300
2023-07-19T15:50+0300
multimedya
kuğu
sayım
fotoğraf
ingiltere
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/13/1073717772_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_99ad0ba9a2d8eaa4f1f75f4953df9646.jpg
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/13/1073717772_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_b84368483df2d6c831a23ab1fd970c09.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kuğu, sayım, fotoğraf, ingiltere, фото
kuğu, sayım, fotoğraf, ingiltere, фото

İngiltere'de geleneksel kuğu sayımı yapıldı

15:50 19.07.2023
Abone olTelegram
İngiltere kraliyete ait kuğular için yıllık nüfus sayımı pazartesi günü yapılmaya başlandı. Bu geleneğin 9 asırlık bir geçmişi var.
© AA

İngiltere kraliyete ait kuğular için yıllık nüfus sayımı bu yıl da sürdürüldü.

İngiltere kraliyete ait kuğular için yıllık nüfus sayımı bu yıl da sürdürüldü. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA

İngiltere kraliyete ait kuğular için yıllık nüfus sayımı bu yıl da sürdürüldü.

© AA

İngiltere Kraliyete ait kuğular için yıllık nüfus sayımı pazartesi günü yapılmaya başlandı.

İngiltere Kraliyete ait kuğular için yıllık nüfus sayımı pazartesi günü yapılmaya başlandı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

İngiltere Kraliyete ait kuğular için yıllık nüfus sayımı pazartesi günü yapılmaya başlandı.

© AA

Kuğu nüfus sayımı geleneği bu yıl da Thames Nehri'nde sürdürüldü.

Kuğu nüfus sayımı geleneği bu yıl da Thames Nehri&#x27;nde sürdürüldü. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

Kuğu nüfus sayımı geleneği bu yıl da Thames Nehri'nde sürdürüldü.

© AAGörevliler sağlık kontrolü, ölçüm ve sayımları da yapıldıktan sonra kuğuları etiketleyerek nehre bıraktı.
İngiltere'de geleneksel kuğu sayımı yapıldı - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Görevliler sağlık kontrolü, ölçüm ve sayımları da yapıldıktan sonra kuğuları etiketleyerek nehre bıraktı.
© AABu geleneğin 9 asırlık bir geçmişi var.
İngiltere'de geleneksel kuğu sayımı yapıldı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Bu geleneğin 9 asırlık bir geçmişi var.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала