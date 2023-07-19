İngiltere'de geleneksel kuğu sayımı yapıldı

© AA
İngiltere kraliyete ait kuğular için yıllık nüfus sayımı bu yıl da sürdürüldü.
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© AA
İngiltere kraliyete ait kuğular için yıllık nüfus sayımı bu yıl da sürdürüldü.
© AA
İngiltere Kraliyete ait kuğular için yıllık nüfus sayımı pazartesi günü yapılmaya başlandı.
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© AA
İngiltere Kraliyete ait kuğular için yıllık nüfus sayımı pazartesi günü yapılmaya başlandı.
© AA
Kuğu nüfus sayımı geleneği bu yıl da Thames Nehri'nde sürdürüldü.
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© AA
Kuğu nüfus sayımı geleneği bu yıl da Thames Nehri'nde sürdürüldü.
© AAGörevliler sağlık kontrolü, ölçüm ve sayımları da yapıldıktan sonra kuğuları etiketleyerek nehre bıraktı.
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© AA
Görevliler sağlık kontrolü, ölçüm ve sayımları da yapıldıktan sonra kuğuları etiketleyerek nehre bıraktı.
© AABu geleneğin 9 asırlık bir geçmişi var.
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© AA
Bu geleneğin 9 asırlık bir geçmişi var.