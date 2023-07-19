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https://sputniknews.com.tr/20230719/hindistandaki-seller-tac-mahale-ulasti-1073702010.html
Hindistan'daki seller Tac Mahal'e ulaştı
Hindistan'daki seller Tac Mahal'e ulaştı
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletindeki Yamuna Nehri'nden taşan sular, Tac Mahal’e ulaştı. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
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CNN'in haberine göre, yetkililer, Ganj Nehri'ni besleyen en büyük akarsu olan Yamuna Nehri'nin sularının yaklaşık 208 metre yükselerek en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.Bölgede etkili olan sellerden taşan sular ise Tac Mahal'i çevreledi.Uzmanlar, Hindistan'da sel felaketlerinin görülmesinin yaygın olduğunu fakat iklim değişikliklerinin, söz konusu sellerin şiddetini ve sıklığını arttırdığına dikkati çekti.Sellerden ölenlerin sayısı 150'ye yükseldiTimes of India'nın haberine göre, Hindistan'da sel felaketleri sonucu 34'ü son 24 saatte olmak üzere toplamda 150 kişi hayatını kaybetti.Hindistan Meteoroloji Dairesi'nin 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, güneybatı musonunun kuvvetli yağış dalgasının pek çok eyaleti vuracağı belirtilmişti.
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hindistan, sel, tac mahal
hindistan, sel, tac mahal

Hindistan'daki seller Tac Mahal'e ulaştı

12:37 19.07.2023
© AFP 2023 / PAWAN SHARMATac Mahal
Tac Mahal - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© AFP 2023 / PAWAN SHARMA
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Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletindeki Yamuna Nehri'nden taşan sular, Tac Mahal’e ulaştı.
CNN'in haberine göre, yetkililer, Ganj Nehri'ni besleyen en büyük akarsu olan Yamuna Nehri'nin sularının yaklaşık 208 metre yükselerek en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.
Bölgede etkili olan sellerden taşan sular ise Tac Mahal'i çevreledi.
Uzmanlar, Hindistan'da sel felaketlerinin görülmesinin yaygın olduğunu fakat iklim değişikliklerinin, söz konusu sellerin şiddetini ve sıklığını arttırdığına dikkati çekti.

Sellerden ölenlerin sayısı 150'ye yükseldi

Times of India'nın haberine göre, Hindistan'da sel felaketleri sonucu 34'ü son 24 saatte olmak üzere toplamda 150 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan Meteoroloji Dairesi'nin 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, güneybatı musonunun kuvvetli yağış dalgasının pek çok eyaleti vuracağı belirtilmişti.
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