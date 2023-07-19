https://sputniknews.com.tr/20230719/hindistandaki-seller-tac-mahale-ulasti-1073702010.html
Hindistan'daki seller Tac Mahal'e ulaştı
Hindistan'daki seller Tac Mahal'e ulaştı
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletindeki Yamuna Nehri'nden taşan sular, Tac Mahal’e ulaştı. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T12:37+0300
2023-07-19T12:37+0300
2023-07-19T12:37+0300
dünya
hindistan
sel
tac mahal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/13/1073701604_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_ab888d265c3197857feb601d59b68afe.jpg
CNN'in haberine göre, yetkililer, Ganj Nehri'ni besleyen en büyük akarsu olan Yamuna Nehri'nin sularının yaklaşık 208 metre yükselerek en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.Bölgede etkili olan sellerden taşan sular ise Tac Mahal'i çevreledi.Uzmanlar, Hindistan'da sel felaketlerinin görülmesinin yaygın olduğunu fakat iklim değişikliklerinin, söz konusu sellerin şiddetini ve sıklığını arttırdığına dikkati çekti.Sellerden ölenlerin sayısı 150'ye yükseldiTimes of India'nın haberine göre, Hindistan'da sel felaketleri sonucu 34'ü son 24 saatte olmak üzere toplamda 150 kişi hayatını kaybetti.Hindistan Meteoroloji Dairesi'nin 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, güneybatı musonunun kuvvetli yağış dalgasının pek çok eyaleti vuracağı belirtilmişti.
hindistan
tac mahal
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/13/1073701604_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_188d377698488ea43539b2d5dfa67804.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hindistan, sel, tac mahal
hindistan, sel, tac mahal
Hindistan'daki seller Tac Mahal'e ulaştı
Abone ol
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletindeki Yamuna Nehri'nden taşan sular, Tac Mahal’e ulaştı.
CNN'in haberine göre, yetkililer, Ganj Nehri'ni besleyen en büyük akarsu olan Yamuna Nehri'nin sularının yaklaşık 208 metre yükselerek en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.
Bölgede etkili olan sellerden taşan sular ise Tac Mahal'i çevreledi.
Uzmanlar, Hindistan'da sel felaketlerinin görülmesinin yaygın olduğunu fakat iklim değişikliklerinin, söz konusu sellerin şiddetini ve sıklığını arttırdığına dikkati çekti.
Sellerden ölenlerin sayısı 150'ye yükseldi
Times of India'nın haberine göre, Hindistan'da sel felaketleri sonucu 34'ü son 24 saatte olmak üzere toplamda 150 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan Meteoroloji Dairesi'nin 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, güneybatı musonunun kuvvetli yağış dalgasının pek çok eyaleti vuracağı belirtilmişti.