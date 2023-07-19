https://sputniknews.com.tr/20230719/hindistandaki-seller-tac-mahale-ulasti-1073702010.html

Hindistan'daki seller Tac Mahal'e ulaştı

Hindistan'daki seller Tac Mahal'e ulaştı

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletindeki Yamuna Nehri'nden taşan sular, Tac Mahal’e ulaştı. 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T12:37+0300

2023-07-19T12:37+0300

2023-07-19T12:37+0300

dünya

hindistan

sel

tac mahal

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CNN'in haberine göre, yetkililer, Ganj Nehri'ni besleyen en büyük akarsu olan Yamuna Nehri'nin sularının yaklaşık 208 metre yükselerek en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.Bölgede etkili olan sellerden taşan sular ise Tac Mahal'i çevreledi.Uzmanlar, Hindistan'da sel felaketlerinin görülmesinin yaygın olduğunu fakat iklim değişikliklerinin, söz konusu sellerin şiddetini ve sıklığını arttırdığına dikkati çekti.Sellerden ölenlerin sayısı 150'ye yükseldiTimes of India'nın haberine göre, Hindistan'da sel felaketleri sonucu 34'ü son 24 saatte olmak üzere toplamda 150 kişi hayatını kaybetti.Hindistan Meteoroloji Dairesi'nin 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, güneybatı musonunun kuvvetli yağış dalgasının pek çok eyaleti vuracağı belirtilmişti.

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hindistan, sel, tac mahal