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https://sputniknews.com.tr/20230719/gram-altin-rekor-seviyede-1073690234.html
Gram altın rekor seviyede
Gram altın rekor seviyede
İstanbul serbest piyasada dolar 26,9670 liradan, euro 30,3070 liradan güne başladı. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 26,9650 liradan alınan dolar 26,9670 liradan satılıyor. 30,3050 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 30,3070 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26,9400 lira, euronun satış fiyatı ise 30,2810 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 712 lira, çeyrek altın 2 bin 773 lira, Cumhuriyet altını 11.062 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 6.365 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 79.77 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79.77 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 30.083 dolar seviyesinde.
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euro kaç tl,dolar kaç tl,gram altın ne kadar
euro kaç tl,dolar kaç tl,gram altın ne kadar

Gram altın rekor seviyede

09:16 19.07.2023 (güncellendi: 09:22 19.07.2023)
© AAGram altın
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© AA
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,9670 liradan, euro 30,3070 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,9650 liradan alınan dolar 26,9670 liradan satılıyor. 30,3050 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 30,3070 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,9400 lira, euronun satış fiyatı ise 30,2810 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 712 lira, çeyrek altın 2 bin 773 lira, Cumhuriyet altını 11.062 liradan el değiştiriyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 6.365 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 79.77 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79.77 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 30.083 dolar seviyesinde.
euro - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
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