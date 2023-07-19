https://sputniknews.com.tr/20230719/gigi-hadid-uyusturucuyla-yakalandi-1073691290.html
Gigi Hadid uyuşturucuyla yakalandı
Gigi Hadid uyuşturucuyla yakalandı
ABD'li model ve fenomen Gigi Hadid, bagajında uyuşturucu bulundurduğu için Cayman Adaları'na inişinden kısa bir süre sonra gözaltına alındı. Arkadaşıyla... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T10:20+0300
2023-07-19T10:20+0300
2023-07-19T10:26+0300
yaşam
gigi hadid
bagaj
gözaltı
cayman adaları
uyuşturucu
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Tatil için Cayman Adaları'nı seçen 28 yaşındaki ABD'li model Gigi Hadid, arkadaşı Leah Nicole McCarthy ile 10 Temmuz'da Owen Roberts Uluslararası Havalimanı'na özel bir jetle inişinin ardından güvenlik görevlileri tarafından sorguya alındı. Bagajında uyuşturucu bulundurduğu anlaşılan dünyaca ünlü model, polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan ikili, kefalet karşılığında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Hadid'in sözcüsü, modelin New York'ta 'tıbbi ruhsatla' yasal olarak satın alınan uyuşturucuyla seyahat ettiğini söyledi.Sözcü, bu tür uyuşturucunun Cayman Adaları'nda da 2017'den beri tıbbi kullanım nedeniyle yasal olduğunu belirtip ünlü model ve arkadaşının tatillerine sorunsuz şekilde devam ettiğini belirtti.Yerel yayın kuruluşu Cayman Marl Road, iki gün sonra Hadid ve arkadaşının suçlamaları kabul ettiğini ve bin dolar para cezası aldığını aktardı.Hadid, gözaltı haberlerinin yayılmasının ardından, arkadaşlarıyla sahilde güneşlenirken çekilmiş fotoğraflarını, Instagram hesabından "Sonu iyi biten her şey güzeldir" notuyla paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20220819/filistin-asilli-model-bella-hadid-musluman-kulturde-buyuyememis-olmak-beni-uzuyor-1060133338.html
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gigi hadid, bagaj, gözaltı, cayman adaları, uyuşturucu
gigi hadid, bagaj, gözaltı, cayman adaları, uyuşturucu
Gigi Hadid uyuşturucuyla yakalandı
10:20 19.07.2023 (güncellendi: 10:26 19.07.2023) Abone ol
ABD'li model ve fenomen Gigi Hadid, bagajında uyuşturucu bulundurduğu için Cayman Adaları'na inişinden kısa bir süre sonra gözaltına alındı. Arkadaşıyla seyahat eden Hadid, daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.
Tatil için Cayman Adaları'nı seçen 28 yaşındaki ABD'li model Gigi Hadid, arkadaşı Leah Nicole McCarthy ile 10 Temmuz'da Owen Roberts Uluslararası Havalimanı'na özel bir jetle inişinin ardından güvenlik görevlileri tarafından sorguya alındı.
Bagajında uyuşturucu bulundurduğu anlaşılan dünyaca ünlü model, polisler tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan ikili, kefalet karşılığında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Hadid'in sözcüsü, modelin New York'ta 'tıbbi ruhsatla' yasal olarak satın alınan uyuşturucuyla seyahat ettiğini söyledi.
Sözcü, bu tür uyuşturucunun Cayman Adaları'nda da 2017'den beri tıbbi kullanım nedeniyle yasal olduğunu belirtip ünlü model ve arkadaşının tatillerine sorunsuz şekilde devam ettiğini belirtti.
Yerel yayın kuruluşu Cayman Marl Road, iki gün sonra Hadid ve arkadaşının suçlamaları kabul ettiğini ve bin dolar para cezası aldığını aktardı.
Hadid, gözaltı haberlerinin yayılmasının ardından, arkadaşlarıyla sahilde güneşlenirken çekilmiş fotoğraflarını, Instagram
hesabından "Sonu iyi biten her şey güzeldir"
notuyla paylaştı.