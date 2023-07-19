Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten Icardi açıklaması

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vergi uzmanı Aydoğmuş: Elektronik ve kaçak sigaralarda vergi kaybı 260 milyar TL
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Vergi zamları ekonomide dengeleri nasıl etkiler?
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
POLİTİKA
Emekli Tümamiral Gürdeniz: Türkiye bu tuzağa düşmemeli
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV ve KDV'ye gelen artışlar gıda fiyatlarını nasıl etkileyecek
12:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
FETÖ ile mücadele ne durumda?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Körfez kaynağı ekonomiye ilaç olur mu?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
20:46
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230719/galatasaray-ikinci-baskani-metin-ozturkten-icardi-aciklamasi-1073683945.html
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten Icardi açıklaması
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten Icardi açıklaması
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, golcü oyuncu Mauro Icardi'nin transferi konusunda ilk olarak eşi Wanda Nara'nın sağlığına kavuşmasının önemli olduğunu... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T00:57+0300
2023-07-19T00:57+0300
spor
mauro icardi
galatasaray sk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/18/1070117729_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_caba5026c8f27874b72bcf8589896c0c.jpg
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Öztürk, ilk hafta Kayserispor deplasmanına çıkacaklarını hatırlatarak "19 takımın 19'uyla oynayacağız. Bundan önce oynadık, herkesi yendik, şampiyon olduk. Bundan sonra da niyetimiz herkesi yenip şampiyon olmak" ifadelerini kullandı.Galatasaray taraftarının transferini beklediği Arjantinli golcü Mauro Icardi konusundaki soruyu da yanıtlayan Öztürk, şöyle devam etti: "Icardi kiralıktı ve şampiyonluğa büyük katkı sağladı. Başkanımız, hocamız, bu işin mimarı Erden Timur önemli bir şekilde çalışıyor. Icardi gelmek istiyor ama öncelik kıymetli eşinin sağlığı. Biz futbolcunun Galatasaray'a yapacağı katkıdan çok eşinin sağlığına kavuşmasını bekliyoruz. İnşallah sağlığına kavuşur ve biz sonra futbol konuşuruz."Son olarak Trendyol'un lige sponsor olmasıyla ilgili konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı: "Trendyol'un lige sponsor olması çok kıymetli. Yıllarca Spor Toto sponsorluğunda gitti. Ama eminim Spor Toto desteğini sürdürecektir. Trendyol'u büyük bir takdirle karşılıyoruz ama Spor Toto'nun katkılarının da artarak gelmesini bekliyoruz. Bu kulüpler ekonomilerini çevirecekler ki, Spor Toto da faaliyetine devam edebilsin. Bu nedenle Trendyol'un sponsorluğu muazzam. Mehmet Büyükekşi başkana ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin'e tebrikler."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/18/1070117729_118:0:1078:720_1920x0_80_0_0_e926b41e5a0c3e208bfdc5c700c31353.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mauro icardi, galatasaray sk
mauro icardi, galatasaray sk

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten Icardi açıklaması

00:57 19.07.2023
© AA Mauro Icardi
 Mauro Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© AA
Abone olTelegram
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, golcü oyuncu Mauro Icardi'nin transferi konusunda ilk olarak eşi Wanda Nara'nın sağlığına kavuşmasının önemli olduğunu vurguladı.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Öztürk, ilk hafta Kayserispor deplasmanına çıkacaklarını hatırlatarak "19 takımın 19'uyla oynayacağız. Bundan önce oynadık, herkesi yendik, şampiyon olduk. Bundan sonra da niyetimiz herkesi yenip şampiyon olmak" ifadelerini kullandı.
Galatasaray taraftarının transferini beklediği Arjantinli golcü Mauro Icardi konusundaki soruyu da yanıtlayan Öztürk, şöyle devam etti: "Icardi kiralıktı ve şampiyonluğa büyük katkı sağladı. Başkanımız, hocamız, bu işin mimarı Erden Timur önemli bir şekilde çalışıyor. Icardi gelmek istiyor ama öncelik kıymetli eşinin sağlığı. Biz futbolcunun Galatasaray'a yapacağı katkıdan çok eşinin sağlığına kavuşmasını bekliyoruz. İnşallah sağlığına kavuşur ve biz sonra futbol konuşuruz."
Son olarak Trendyol'un lige sponsor olmasıyla ilgili konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı: "Trendyol'un lige sponsor olması çok kıymetli. Yıllarca Spor Toto sponsorluğunda gitti. Ama eminim Spor Toto desteğini sürdürecektir. Trendyol'u büyük bir takdirle karşılıyoruz ama Spor Toto'nun katkılarının da artarak gelmesini bekliyoruz. Bu kulüpler ekonomilerini çevirecekler ki, Spor Toto da faaliyetine devam edebilsin. Bu nedenle Trendyol'un sponsorluğu muazzam. Mehmet Büyükekşi başkana ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin'e tebrikler."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала