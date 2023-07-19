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Fransa'da protestolara katılan bir gence şiddet uygulayan 7 polise gözaltı
Fransa'da protestolara katılan bir gence şiddet uygulayan 7 polise gözaltı
Fransa'da 27 Haziran'da Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda bir gence şiddet uyguladığı gerekçesiyle 7 polis... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T01:25+0300
2023-07-19T01:27+0300
dünya
fransa
polis
gözaltı
protesto
avrupa
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Fransız basının Marsilya Savcılığı'na dayandırdığı habere göre, 27 Haziran'da Nael M. isimli gencin öldürülmesinin ardından Marsilya'da 2 Temmuz'da düzenlenen protestoda 'kamu yetkilisince şiddet uygulandığı' gerekçesiyle 7 polis gözaltına alınırken biri daha sonra serbest bırakıldı.Şiddete maruz kalan Hedi isimli 22 yaşındaki genç 8 günlük iş göremezlik raporu alırken, 5 Temmuz'da bu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Hedi soruşturma kapsamında verdiği ifadede, olay günü bir plastik merminin kafasına isabet ettiğini ve polislerin kendisini dövdüğünü anlattı.Olayın ardından hastaneye kaldırılan Hedi komaya girmiş ve birkaç saat sonra uyanmıştı.Fransa'da polis ateşiyle hayatını kaybeden Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmıştı.
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fransa, polis, gözaltı, protesto, avrupa
fransa, polis, gözaltı, protesto, avrupa

Fransa'da protestolara katılan bir gence şiddet uygulayan 7 polise gözaltı

01:25 19.07.2023 (güncellendi: 01:27 19.07.2023)
© AFP 2023Fransa - polis
Fransa - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© AFP 2023
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Fransa'da 27 Haziran'da Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda bir gence şiddet uyguladığı gerekçesiyle 7 polis gözaltına alındı.
Fransız basının Marsilya Savcılığı'na dayandırdığı habere göre, 27 Haziran'da Nael M. isimli gencin öldürülmesinin ardından Marsilya'da 2 Temmuz'da düzenlenen protestoda 'kamu yetkilisince şiddet uygulandığı' gerekçesiyle 7 polis gözaltına alınırken biri daha sonra serbest bırakıldı.
Şiddete maruz kalan Hedi isimli 22 yaşındaki genç 8 günlük iş göremezlik raporu alırken, 5 Temmuz'da bu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hedi soruşturma kapsamında verdiği ifadede, olay günü bir plastik merminin kafasına isabet ettiğini ve polislerin kendisini dövdüğünü anlattı.
Olayın ardından hastaneye kaldırılan Hedi komaya girmiş ve birkaç saat sonra uyanmıştı.
Fransa'da polis ateşiyle hayatını kaybeden Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.
Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmıştı.
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