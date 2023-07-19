https://sputniknews.com.tr/20230719/fransada-protestolara-katilan-bir-gence-siddet-uygulayan-7-polise-gozalti-1073684325.html

Fransa'da protestolara katılan bir gence şiddet uygulayan 7 polise gözaltı

Fransa'da protestolara katılan bir gence şiddet uygulayan 7 polise gözaltı

Fransa'da 27 Haziran'da Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda bir gence şiddet uyguladığı gerekçesiyle 7 polis... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T01:25+0300

2023-07-19T01:25+0300

2023-07-19T01:27+0300

dünya

fransa

polis

gözaltı

protesto

avrupa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/17/1064911774_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_65a8fdff0060c4552502200b756c750e.jpg

Fransız basının Marsilya Savcılığı'na dayandırdığı habere göre, 27 Haziran'da Nael M. isimli gencin öldürülmesinin ardından Marsilya'da 2 Temmuz'da düzenlenen protestoda 'kamu yetkilisince şiddet uygulandığı' gerekçesiyle 7 polis gözaltına alınırken biri daha sonra serbest bırakıldı.Şiddete maruz kalan Hedi isimli 22 yaşındaki genç 8 günlük iş göremezlik raporu alırken, 5 Temmuz'da bu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Hedi soruşturma kapsamında verdiği ifadede, olay günü bir plastik merminin kafasına isabet ettiğini ve polislerin kendisini dövdüğünü anlattı.Olayın ardından hastaneye kaldırılan Hedi komaya girmiş ve birkaç saat sonra uyanmıştı.Fransa'da polis ateşiyle hayatını kaybeden Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmıştı.

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, polis, gözaltı, protesto, avrupa