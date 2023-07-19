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Fransa'da köpek dışkısı kirliliğine DNA'lı çözüm
Fransa'da köpek dışkısı kirliliğine DNA'lı çözüm
Fransa'nın güneyindeki Beziers kentinde, köpek dışkılarının oluşturduğu kirliliğin önüne geçmek için DNA'lı sistem kullanılacak. Buna göre, sahipli köpeklerin... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T13:34+0300
2023-07-19T13:34+0300
dünya
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Fransa'nın Beziers kentinde yetkililer, evcil hayvanlarının dışkılarını temizlemeyen köpek sahiplerine ceza vermek için genetik bir veri tabanı kullanmayı planlıyor.Beziers Belediye başkanı Robert Menard, hafta sonu yaptığı öneriyle konuyu gündeme getirdi. Menard'ın önerisine göre, hayvanlarının dışkılarını kontrol etmeyen sahiplerin evcil canlıları için bir 'genetik pasaport' edinmesi zorunlu hale getirilecek. Yerel radyo istasyonu France Bleu'ya konuşan Başkan Menard, Beziers sakinlerinin köpeklerinin dışkılarını temizlemeyen sahiplerinden bıktığını ve belediyeye bağlı çalışan temizlik görevlilerinin ayda bin kadar dışkı topladığını öne sürdü. "Bu doğru değil" diyen Menard, durumun kontrolü için sokaklar devriye gezen polis sayısını artırmanın yalnızca sınırlı bir etkiye sahip olacağına dikkat çekti. Menard, “Bir polis memuru gördüklerinde dışkıyı temizleyen insanlar, etrafta kimse yokken çömelip vatandaşlık görevlerini yapmıyorlar” ifadesini kullandı.Mahkemeden onay çıktı2016'dan beri köpek DNA testi sistemini uygulamaya koymaya çalışan Menard, böyle bir uygulamanın 'kişisel özgürlüğe saldırı' olduğunu savunan yerel idare mahkemesinin ret kararlarıyla karşılaşmıştı. Ancak mahkeme, son olarak uygulamanın iki yıl boyunca test edilmesine yeşil ışık yaktı. Uygulamanın Temmuz 2025'e kadar süreceğini belirten belediye başkanı, "İnsanların daha iyi davranması için cezalandırma yoluna gitmek zorundayız" dedi.Pasaportsuz yakalananlara para cezası, suçlu bulunanlara temizlik masrafı ödetilecekYeni kurallara göre, köpek sahiplerinin evcil hayvanlarının tükürük örneğini vermek için yerel veteriner ofislerine gitmeleri gerekecek. Alınan numune daha sonra genetik olarak test edilecek ve bir veri tabanına işlenecek. Ardından evcil hayvan için sahibine bir 'genetik pasaport' verilecek.Uygulamaya birlikte pasaport almak zorunlu hale gelirken, pasaportsuz yakalananlar ise 38 euro para cezasına çarptırılacak.Menard'ın aktardığına göre, veri tabanı oluşturulduktan sonra temizlikçiler, kaldırımda bulunan köpek dışkısını toplayabilecek ve bunları eşleştirme için teste gönderebilecek. Test sonucunda suçlu bulunan hayvan sahibine 122 euro'ya kadar temizlik masrafı ödeme cezası verilecek. Öte yandan başkan, sokak temizleme cezasının ilk 3 ay uygulanmayacağını belirterek, yeni önlemlerin yumuşak bir şekilde hayata geçirileceğinin sözünü verdi.
https://sputniknews.com.tr/20210715/dunyanin-en-cok-kopek-sahiplenilen-sehri-tel-avivde-diski-kirliligine-dnali-cozum-1044972438.html
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fransa, avrupa, köpek, dna, dışkı
fransa, avrupa, köpek, dna, dışkı

Fransa'da köpek dışkısı kirliliğine DNA'lı çözüm

13:34 19.07.2023
© AFP 2023 / OLI SCARFFEvcil hayvan - köpek
Evcil hayvan - köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© AFP 2023 / OLI SCARFF
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Fransa'nın güneyindeki Beziers kentinde, köpek dışkılarının oluşturduğu kirliliğin önüne geçmek için DNA'lı sistem kullanılacak. Buna göre, sahipli köpeklerin tükürük örneklerinden DNA'ları belirlenecek ve köpeklerinin dışkılarını sokakta bırakan kişilere yaptırım uygulanacak.
Fransa'nın Beziers kentinde yetkililer, evcil hayvanlarının dışkılarını temizlemeyen köpek sahiplerine ceza vermek için genetik bir veri tabanı kullanmayı planlıyor.
Beziers Belediye başkanı Robert Menard, hafta sonu yaptığı öneriyle konuyu gündeme getirdi. Menard'ın önerisine göre, hayvanlarının dışkılarını kontrol etmeyen sahiplerin evcil canlıları için bir 'genetik pasaport' edinmesi zorunlu hale getirilecek.
Yerel radyo istasyonu France Bleu'ya konuşan Başkan Menard, Beziers sakinlerinin köpeklerinin dışkılarını temizlemeyen sahiplerinden bıktığını ve belediyeye bağlı çalışan temizlik görevlilerinin ayda bin kadar dışkı topladığını öne sürdü.
"Bu doğru değil" diyen Menard, durumun kontrolü için sokaklar devriye gezen polis sayısını artırmanın yalnızca sınırlı bir etkiye sahip olacağına dikkat çekti.
Menard, “Bir polis memuru gördüklerinde dışkıyı temizleyen insanlar, etrafta kimse yokken çömelip vatandaşlık görevlerini yapmıyorlar” ifadesini kullandı.

Mahkemeden onay çıktı

2016'dan beri köpek DNA testi sistemini uygulamaya koymaya çalışan Menard, böyle bir uygulamanın 'kişisel özgürlüğe saldırı' olduğunu savunan yerel idare mahkemesinin ret kararlarıyla karşılaşmıştı. Ancak mahkeme, son olarak uygulamanın iki yıl boyunca test edilmesine yeşil ışık yaktı.
Uygulamanın Temmuz 2025'e kadar süreceğini belirten belediye başkanı, "İnsanların daha iyi davranması için cezalandırma yoluna gitmek zorundayız" dedi.

Pasaportsuz yakalananlara para cezası, suçlu bulunanlara temizlik masrafı ödetilecek

Yeni kurallara göre, köpek sahiplerinin evcil hayvanlarının tükürük örneğini vermek için yerel veteriner ofislerine gitmeleri gerekecek. Alınan numune daha sonra genetik olarak test edilecek ve bir veri tabanına işlenecek. Ardından evcil hayvan için sahibine bir 'genetik pasaport' verilecek.
Uygulamaya birlikte pasaport almak zorunlu hale gelirken, pasaportsuz yakalananlar ise 38 euro para cezasına çarptırılacak.
Menard'ın aktardığına göre, veri tabanı oluşturulduktan sonra temizlikçiler, kaldırımda bulunan köpek dışkısını toplayabilecek ve bunları eşleştirme için teste gönderebilecek. Test sonucunda suçlu bulunan hayvan sahibine 122 euro'ya kadar temizlik masrafı ödeme cezası verilecek.
Öte yandan başkan, sokak temizleme cezasının ilk 3 ay uygulanmayacağını belirterek, yeni önlemlerin yumuşak bir şekilde hayata geçirileceğinin sözünü verdi.
Köpek - İsrail - Tel Aviv - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2021
DÜNYA
Dünyanın en çok köpek sahiplenilen şehri Tel Aviv'de dışkı kirliliğine DNA'lı çözüm
15 Temmuz 2021, 14:11
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