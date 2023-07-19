https://sputniknews.com.tr/20230719/fenerbahceli-futbolcu-sebastian-szymanskiden-sampiyonluk-mesaji-1073703060.html
Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski'den şampiyonluk mesajı
Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski'den şampiyonluk mesajı
Fenerbahçe'nin Rus kulüp Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, "Fenerbahçe'nin beni şampiyonluk için getirdiğini... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T13:04+0300
2023-07-19T13:04+0300
2023-07-19T13:04+0300
spor
fenerbahçe
şampiyonluk
sebastian szymanski
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Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, FBTV'de açıklamalarda bulundu.Szymanski'nin açıklamaları şu şekilde:"Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için gururluyum. Bu transferin hemen bitmesini istedim. Fenerbahçe'nin ilgisini biliyordum. Sabırsızlıkla oynayacağımız maçları bekliyorum.Fenerbahçe, beni çok istedi. Bunu hissettim. Buraya gelmemde ana sebep bu. Ali Koç ile görüştük. Sportif direktörümüz Mario Branco ile görüştük. O konuşmalardan sonra büyük bir ailenin içinde olacağımı hissettim ve imzayı attım."Fenerbahçe ile ilgili çok kapsamlı bilgim yoktu. Ancak Türkiye'nin en büyük kulübü olduklarını biliyordum. Başakşehir ile kupa finalini izledim. Fenerbahçe'ye gelmeden önce kimseyle konuşmadım. Roman Neustadter arkadaşım, transferim sonrasında konuştuk.Fenerbahçe'ye transferim uzun sürdü. Artık buradayım. Rusya'ya gitme konusunda vize problemi oldu. Adaptasyonum iyi gidiyor. Fenerbahçe çok büyük bir aile. Burada herkes bana yardımcı oluyor. Her futbolcu bunu ister.'İdolüm Messi'10 numara ve 8 numara oynayabiliyorum. Kenarlarda da oynayabiliyorum ama bunu sevmiyorum. Savaşmayı, pres yapmayı, koşmayı seven bir oyuncuyum. Takım için savaşırım. Futbol yeteneklerim var. Bazen yeterli olabiliyor, bazen daha iyisini yapmanız gerekiyor. İyi bir oyuncu olduğumu düşünüyorum."Lionel Messi dünyanın en iyisi. O benim için idol. Sol ayaklı olduğu için daha fazla seviyor olabilirim. Oyun tarzına hayranım. Sahada ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Ancak Cristiano Ronaldo da dünyanın en iyi futbolcularından biri."
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fenerbahçe, şampiyonluk, sebastian szymanski
fenerbahçe, şampiyonluk, sebastian szymanski
Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski'den şampiyonluk mesajı
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Fenerbahçe'nin Rus kulüp Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, "Fenerbahçe'nin beni şampiyonluk için getirdiğini biliyorum. Çalışma ritmi ile bunu hissediyoruz. İyi çalışıyoruz. Yeni oyuncular geldi. Birazcık zamana ihtiyacımız olacak. Şampiyonluk dışında başka bir düşünce aklımda yok" dedi.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, FBTV'de açıklamalarda bulundu.
Szymanski'nin açıklamaları şu şekilde:
"Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için gururluyum. Bu transferin hemen bitmesini istedim. Fenerbahçe'nin ilgisini biliyordum. Sabırsızlıkla oynayacağımız maçları bekliyorum.
Fenerbahçe, beni çok istedi. Bunu hissettim. Buraya gelmemde ana sebep bu. Ali Koç ile görüştük. Sportif direktörümüz Mario Branco ile görüştük. O konuşmalardan sonra büyük bir ailenin içinde olacağımı hissettim ve imzayı attım."
Fenerbahçe ile ilgili çok kapsamlı bilgim yoktu. Ancak Türkiye'nin en büyük kulübü olduklarını biliyordum. Başakşehir ile kupa finalini izledim. Fenerbahçe'ye gelmeden önce kimseyle konuşmadım. Roman Neustadter arkadaşım, transferim sonrasında konuştuk.
Fenerbahçe'ye transferim uzun sürdü. Artık buradayım. Rusya'ya gitme konusunda vize problemi oldu. Adaptasyonum iyi gidiyor. Fenerbahçe çok büyük bir aile. Burada herkes bana yardımcı oluyor. Her futbolcu bunu ister.
'İdolüm Messi'
10 numara ve 8 numara oynayabiliyorum. Kenarlarda da oynayabiliyorum ama bunu sevmiyorum. Savaşmayı, pres yapmayı, koşmayı seven bir oyuncuyum. Takım için savaşırım. Futbol yeteneklerim var. Bazen yeterli olabiliyor, bazen daha iyisini yapmanız gerekiyor. İyi bir oyuncu olduğumu düşünüyorum."
Lionel Messi dünyanın en iyisi. O benim için idol. Sol ayaklı olduğu için daha fazla seviyor olabilirim. Oyun tarzına hayranım. Sahada ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Ancak Cristiano Ronaldo da dünyanın en iyi futbolcularından biri."