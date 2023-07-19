https://sputniknews.com.tr/20230719/fenerbahce-yeni-transferini-duyurdu-1073720176.html

Fenerbahçe yeni transferini duyurdu

Fenerbahçe yeni transferini duyurdu

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'nun sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere bu gece İstanbul’a geleceğini... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T16:12+0300

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spor

fenerbahçe

transfer

rodrigo becao

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Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Becao'nun transferi için, oyuncu ve kulübü Udinese ile görüşmelere başlandığını duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20230713/arda-guler-efsane-olmak-istiyorum-1073497880.html

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fenerbahçe, transfer, rodrigo becao