https://sputniknews.com.tr/20230719/fenerbahce-yeni-transferini-duyurdu-1073720176.html
Fenerbahçe yeni transferini duyurdu
Fenerbahçe yeni transferini duyurdu
Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'nun sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere bu gece İstanbul’a geleceğini... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T16:12+0300
2023-07-19T16:12+0300
2023-07-19T16:12+0300
spor
fenerbahçe
transfer
rodrigo becao
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Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Becao'nun transferi için, oyuncu ve kulübü Udinese ile görüşmelere başlandığını duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230713/arda-guler-efsane-olmak-istiyorum-1073497880.html
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fenerbahçe, transfer, rodrigo becao
fenerbahçe, transfer, rodrigo becao
Fenerbahçe yeni transferini duyurdu
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Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'nun sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere bu gece İstanbul’a geleceğini açıkladı.
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Becao'nun transferi için, oyuncu ve kulübü Udinese ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere bu gece İstanbul’a gelecektir."