https://sputniknews.com.tr/20230719/engin-altayin-chpnin-sizan-toplantisindaki-arka-plani-gundem-oldu-1073701365.html

Engin Altay'ın CHP'nin sızan toplantısındaki arka planı gündem oldu

Engin Altay'ın CHP'nin sızan toplantısındaki arka planı gündem oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği ve CHP’de üst düzey görevler alan kurmayların katıldığı online toplantının kaydı paylaşıldı... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T12:26+0300

2023-07-19T12:26+0300

2023-07-19T12:26+0300

politika

ekrem imamoğlu

toplantı

gizli toplantı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/13/1073701137_0:53:1021:627_1920x0_80_0_0_0e045795455bc881742165237f61604c.png

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği ve CHP’li kurmayların katıldığı online toplantının kaydının gizlice kaydedildiği ve yayınlandığı ortaya çıktı.Toplantıya dair en çok konuşulanlardan biri de CHP Milletvekili Engin Altay'ın kullandığı uzay arka planı oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Altay'ın görüntüsüne ilişkin yorumlarda bulundu. Bazı kullancılar, "Engin abi yine uzaydasın" şeklinde paylaşımlar yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230719/imamoglu-baskanligindaki-online-toplantinin-kaydi-sizdi-1073693950.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekrem imamoğlu, toplantı, gizli toplantı