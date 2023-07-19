https://sputniknews.com.tr/20230719/engin-altayin-chpnin-sizan-toplantisindaki-arka-plani-gundem-oldu-1073701365.html
Engin Altay'ın CHP'nin sızan toplantısındaki arka planı gündem oldu
Engin Altay'ın CHP'nin sızan toplantısındaki arka planı gündem oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği ve CHP’de üst düzey görevler alan kurmayların katıldığı online toplantının kaydı paylaşıldı... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T12:26+0300
2023-07-19T12:26+0300
2023-07-19T12:26+0300
politika
ekrem imamoğlu
toplantı
gizli toplantı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği ve CHP’li kurmayların katıldığı online toplantının kaydının gizlice kaydedildiği ve yayınlandığı ortaya çıktı.Toplantıya dair en çok konuşulanlardan biri de CHP Milletvekili Engin Altay'ın kullandığı uzay arka planı oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Altay'ın görüntüsüne ilişkin yorumlarda bulundu. Bazı kullancılar, "Engin abi yine uzaydasın" şeklinde paylaşımlar yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230719/imamoglu-baskanligindaki-online-toplantinin-kaydi-sizdi-1073693950.html
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ekrem imamoğlu, toplantı, gizli toplantı
ekrem imamoğlu, toplantı, gizli toplantı
Engin Altay'ın CHP'nin sızan toplantısındaki arka planı gündem oldu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği ve CHP’de üst düzey görevler alan kurmayların katıldığı online toplantının kaydı paylaşıldı. CHP'li Engin Altay'ın toplantıda kullandığı "uzay" arka planı sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği ve CHP’li kurmayların katıldığı online toplantının kaydının gizlice kaydedildiği ve yayınlandığı ortaya çıktı.
Toplantıya dair en çok konuşulanlardan biri de CHP Milletvekili Engin Altay'ın kullandığı uzay arka planı oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Altay'ın görüntüsüne ilişkin yorumlarda bulundu.
Bazı kullancılar, "Engin abi yine uzaydasın" şeklinde paylaşımlar yaptı.