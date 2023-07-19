https://sputniknews.com.tr/20230719/endonezyada-yolcu-treni-tiri-bicti-1073693684.html
Endonezya'da yolcu treni TIR'ı biçti
Endonezya'da yolcu treni TIR'ı biçti
Endonezya’da seyir halindeki bir yolcu treni hemzemin geçitte sıkışan TIR'ı biçti. Kazada TIR'ın sürücüsü çarpışma öncesi olay yerinden koşarak uzaklaşırken... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T11:05+0300
2023-07-19T11:05+0300
2023-07-19T11:08+0300
dünya
endonezya
yolcu treni
tır şöförü
tir
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/13/1073696205_0:16:1642:940_1920x0_80_0_0_99bc50f93d36ce70e2576794dfdffffb.png
Endonezya’nın başkenti Jakarta’dan Blitar şehrine sefer yapan Brantas isimli yolcu treni, Batı Semarang şehrinden geçtiği sırada bir köprünün hemzemin geçitte sıkışan bir TIR'a çarptı. Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda çarpışma sonrası TIR'ın şiddetli şekilde patlarken, olayda ölen olmadı. Kazada TIR'ın sürücüsü çarpışma öncesi olay yerinden koşarak uzaklaşırken, çarpışma öncesi aniden yavaşlayan trenden atlamaya çalışan bir yolcu yaralanması sonucu hastaneye kaldırıldı.Olay yerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, tren gelmeden hemen önce hemzemin geçitten yolun karşısına geçmekte olan TIR'ın yola sıkıştığı ve sürücünün aracı hareket ettirmek için bir süre çabaladığı, fakat daha sonra geç kaldığını fark ederek koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.Semarang Metropol Polisi Başkomiseri Irwan Anwar kazayla ilgili yaptığı açıklamada, olayda hayatını kaybeden kimse olmamasının sevindirici olduğunu belirtirken, çarpışma sonrası TIR'ın ve trenin köprüye sıkıştığını ifade etti.Endonezya Demiryolları Şirketi (KAI) tarafından yapılan açıklamada, kazanın gerçekleştiği tren yolunun geçici olarak kullanıma kapatıldığı ve kaza sırasında trende bulunan yolcuların seyahatlerinin alternatif yollarla telafi edileceği bildirildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230718/taksimde-meydan-dayagi-1073662046.html
endonezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/13/1073696205_184:0:1459:956_1920x0_80_0_0_711e9622062bbcfd99891022c848430e.png
Endonezya'da yolcu treni tırı biçti
Endonezya'da yolcu treni tırı biçti
2023-07-19T11:05+0300
true
PT0M31S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
endonezya, yolcu treni, tır şöförü, tir, video
endonezya, yolcu treni, tır şöförü, tir, video
Endonezya'da yolcu treni TIR'ı biçti
11:05 19.07.2023 (güncellendi: 11:08 19.07.2023) Abone ol
Endonezya’da seyir halindeki bir yolcu treni hemzemin geçitte sıkışan TIR'ı biçti. Kazada TIR'ın sürücüsü çarpışma öncesi olay yerinden koşarak uzaklaşırken, aniden yavaşlayan trenden panikle atlayan bir yolcu yaralandı.
Endonezya’nın başkenti Jakarta’dan Blitar şehrine sefer yapan Brantas isimli yolcu treni, Batı Semarang şehrinden geçtiği sırada bir köprünün hemzemin geçitte sıkışan bir TIR'a çarptı.
Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda çarpışma sonrası TIR'ın şiddetli şekilde patlarken, olayda ölen olmadı. Kazada TIR'ın sürücüsü çarpışma öncesi olay yerinden koşarak uzaklaşırken, çarpışma öncesi aniden yavaşlayan trenden atlamaya çalışan bir yolcu yaralanması sonucu hastaneye kaldırıldı.
Olay yerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, tren gelmeden hemen önce hemzemin geçitten yolun karşısına geçmekte olan TIR'ın yola sıkıştığı ve sürücünün aracı hareket ettirmek için bir süre çabaladığı, fakat daha sonra geç kaldığını fark ederek koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
Semarang Metropol Polisi Başkomiseri Irwan Anwar kazayla ilgili yaptığı açıklamada, olayda hayatını kaybeden kimse olmamasının sevindirici olduğunu belirtirken, çarpışma sonrası TIR'ın ve trenin köprüye sıkıştığını ifade etti.
Endonezya Demiryolları Şirketi (KAI) tarafından yapılan açıklamada, kazanın gerçekleştiği tren yolunun geçici olarak kullanıma kapatıldığı ve kaza sırasında trende bulunan yolcuların seyahatlerinin alternatif yollarla telafi edileceği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.