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https://sputniknews.com.tr/20230719/endonezyada-yolcu-treni-tiri-bicti-1073693684.html
Endonezya'da yolcu treni TIR'ı biçti
Endonezya'da yolcu treni TIR'ı biçti
Endonezya’da seyir halindeki bir yolcu treni hemzemin geçitte sıkışan TIR'ı biçti. Kazada TIR'ın sürücüsü çarpışma öncesi olay yerinden koşarak uzaklaşırken... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
endonezya
yolcu treni
tır şöförü
tir
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Endonezya’nın başkenti Jakarta’dan Blitar şehrine sefer yapan Brantas isimli yolcu treni, Batı Semarang şehrinden geçtiği sırada bir köprünün hemzemin geçitte sıkışan bir TIR'a çarptı. Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda çarpışma sonrası TIR'ın şiddetli şekilde patlarken, olayda ölen olmadı. Kazada TIR'ın sürücüsü çarpışma öncesi olay yerinden koşarak uzaklaşırken, çarpışma öncesi aniden yavaşlayan trenden atlamaya çalışan bir yolcu yaralanması sonucu hastaneye kaldırıldı.Olay yerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, tren gelmeden hemen önce hemzemin geçitten yolun karşısına geçmekte olan TIR'ın yola sıkıştığı ve sürücünün aracı hareket ettirmek için bir süre çabaladığı, fakat daha sonra geç kaldığını fark ederek koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.Semarang Metropol Polisi Başkomiseri Irwan Anwar kazayla ilgili yaptığı açıklamada, olayda hayatını kaybeden kimse olmamasının sevindirici olduğunu belirtirken, çarpışma sonrası TIR'ın ve trenin köprüye sıkıştığını ifade etti.Endonezya Demiryolları Şirketi (KAI) tarafından yapılan açıklamada, kazanın gerçekleştiği tren yolunun geçici olarak kullanıma kapatıldığı ve kaza sırasında trende bulunan yolcuların seyahatlerinin alternatif yollarla telafi edileceği bildirildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230718/taksimde-meydan-dayagi-1073662046.html
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Endonezya'da yolcu treni tırı biçti
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endonezya, yolcu treni, tır şöförü, tir, video
endonezya, yolcu treni, tır şöförü, tir, video

Endonezya'da yolcu treni TIR'ı biçti

11:05 19.07.2023 (güncellendi: 11:08 19.07.2023)
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Endonezya’da seyir halindeki bir yolcu treni hemzemin geçitte sıkışan TIR'ı biçti. Kazada TIR'ın sürücüsü çarpışma öncesi olay yerinden koşarak uzaklaşırken, aniden yavaşlayan trenden panikle atlayan bir yolcu yaralandı.
Endonezya’nın başkenti Jakarta’dan Blitar şehrine sefer yapan Brantas isimli yolcu treni, Batı Semarang şehrinden geçtiği sırada bir köprünün hemzemin geçitte sıkışan bir TIR'a çarptı.
Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda çarpışma sonrası TIR'ın şiddetli şekilde patlarken, olayda ölen olmadı. Kazada TIR'ın sürücüsü çarpışma öncesi olay yerinden koşarak uzaklaşırken, çarpışma öncesi aniden yavaşlayan trenden atlamaya çalışan bir yolcu yaralanması sonucu hastaneye kaldırıldı.
Olay yerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, tren gelmeden hemen önce hemzemin geçitten yolun karşısına geçmekte olan TIR'ın yola sıkıştığı ve sürücünün aracı hareket ettirmek için bir süre çabaladığı, fakat daha sonra geç kaldığını fark ederek koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
Semarang Metropol Polisi Başkomiseri Irwan Anwar kazayla ilgili yaptığı açıklamada, olayda hayatını kaybeden kimse olmamasının sevindirici olduğunu belirtirken, çarpışma sonrası TIR'ın ve trenin köprüye sıkıştığını ifade etti.
Endonezya Demiryolları Şirketi (KAI) tarafından yapılan açıklamada, kazanın gerçekleştiği tren yolunun geçici olarak kullanıma kapatıldığı ve kaza sırasında trende bulunan yolcuların seyahatlerinin alternatif yollarla telafi edileceği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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