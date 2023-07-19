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Emine Erdoğan: Kadınların toplumdaki öncü rolünün güçlendirilmesi evrensel bir meseledir
Emine Erdoğan: Kadınların toplumdaki öncü rolünün güçlendirilmesi evrensel bir meseledir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kadınların toplumdaki öncü rolünün güçlendirilmesi evrensel bir meseledir. Bu amaçla kurulan Birlik... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T22:26+0300
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türkiye
emine erdoğan
recep tayyip erdoğan
bae
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temasları kapsamında Kadınlar Genel Birliği’ni ziyaret etti, Annelik ve Çocukluk Yüksek Konseyi'ne katıldı.Emine Erdoğan, başkent Abu Dabi'deki Kadınlar Genel Birliği’ni ziyaret etti. Burada Genel Sekreter Noura Al Suwaidi'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, birliğin Onursal Başkanı ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın annesi Şeyha Fatima Bint Mubarak'in aldığı ödüllerin sergilendiği salonda hatıra defterini imzaladı.Geleneksel el sanatları atölyelerini ziyaret ederek, atölyelerde çalışmalar yürüten kadınlarla bir araya gelen Emine Erdoğan, ayrıca Annelik ve Çocukluk Yüksek Konseyi'ne katılarak, burada 8 yaşındaki BAE Çocuk Parlamentosu Başkanı'nın çocuk haklarına ilişkin sunumunu dinledi.Emine Erdoğan, bu temaslarından sonra dünyanın sayılı büyük camileri arasında yer alan Şeyh Zayed Camii'ni ve ardından da Louvre Abu Dabi Müzesi'ni ziyaret etti.Emine Erdoğan, Kadınlar Genel Birliği ziyaretine ilişkin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Abu Dabi'de, BAE Devlet Başkanı'nın değerli annesi Şeyha Fatima Bint Mubarak'ın Onursal Başkanlığı'nı yürüttüğü Kadınlar Genel Birliği’ni ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi aldım. İstikrarlı ve azimli kadınlarla tanışmaktan memnuniyet duydum. Kadınların toplumdaki öncü rolünün güçlendirilmesi evrensel bir meseledir. Bu amaçla kurulan Birlik, Emirlik kadınlarının sosyal ve ekonomik kalkınmasını desteklerken, çeşitli eğitimlerle kadınlara mesleki donanım sağlıyor. Kadınların bilhassa sürdürülebilir kalkınmaya aktif katılımını sağlamak için örgüt olarak ürettikleri politikaları son derece faydalı buldum. Örgütün Genel Sekreteri Noura Al Suwaidi ile kadın ve kız çocuklarının eğitimine dair himaye ettiğim projeler hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum” dedi.Emine Erdoğan, “Annelik ve Çocukluk Yüksek Konseyi'nin de anneler ve çocuklarının yaşam kalitesini iyileştirmek için önemli bir rol oynadığına dikkati çeken Emine Erdoğan, "Çocukları ilgilendiren her sorunu çözmek ve onlara adil bir dünya bırakmak bütün ülkelerin ortak sorumluluğu. Çocukların haklarını korumak ve bu konuda farkındalığı artırmak için birlik olunduğunda daha güçlü mücadele edileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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emine erdoğan, recep tayyip erdoğan, bae, birleşik arap emirlikleri (bae)
emine erdoğan, recep tayyip erdoğan, bae, birleşik arap emirlikleri (bae)

Emine Erdoğan: Kadınların toplumdaki öncü rolünün güçlendirilmesi evrensel bir meseledir

22:26 19.07.2023 (güncellendi: 22:27 19.07.2023)
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kadınların toplumdaki öncü rolünün güçlendirilmesi evrensel bir meseledir. Bu amaçla kurulan Birlik, Emirlik kadınlarının sosyal ve ekonomik kalkınmasını desteklerken, çeşitli eğitimlerle kadınlara mesleki donanım sağlıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temasları kapsamında Kadınlar Genel Birliği’ni ziyaret etti, Annelik ve Çocukluk Yüksek Konseyi'ne katıldı.
Emine Erdoğan, başkent Abu Dabi'deki Kadınlar Genel Birliği’ni ziyaret etti. Burada Genel Sekreter Noura Al Suwaidi'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, birliğin Onursal Başkanı ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın annesi Şeyha Fatima Bint Mubarak'in aldığı ödüllerin sergilendiği salonda hatıra defterini imzaladı.
Geleneksel el sanatları atölyelerini ziyaret ederek, atölyelerde çalışmalar yürüten kadınlarla bir araya gelen Emine Erdoğan, ayrıca Annelik ve Çocukluk Yüksek Konseyi'ne katılarak, burada 8 yaşındaki BAE Çocuk Parlamentosu Başkanı'nın çocuk haklarına ilişkin sunumunu dinledi.
Emine Erdoğan, bu temaslarından sonra dünyanın sayılı büyük camileri arasında yer alan Şeyh Zayed Camii'ni ve ardından da Louvre Abu Dabi Müzesi'ni ziyaret etti.
Emine Erdoğan, Kadınlar Genel Birliği ziyaretine ilişkin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Abu Dabi'de, BAE Devlet Başkanı'nın değerli annesi Şeyha Fatima Bint Mubarak'ın Onursal Başkanlığı'nı yürüttüğü Kadınlar Genel Birliği’ni ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi aldım. İstikrarlı ve azimli kadınlarla tanışmaktan memnuniyet duydum. Kadınların toplumdaki öncü rolünün güçlendirilmesi evrensel bir meseledir. Bu amaçla kurulan Birlik, Emirlik kadınlarının sosyal ve ekonomik kalkınmasını desteklerken, çeşitli eğitimlerle kadınlara mesleki donanım sağlıyor. Kadınların bilhassa sürdürülebilir kalkınmaya aktif katılımını sağlamak için örgüt olarak ürettikleri politikaları son derece faydalı buldum. Örgütün Genel Sekreteri Noura Al Suwaidi ile kadın ve kız çocuklarının eğitimine dair himaye ettiğim projeler hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum” dedi.
Emine Erdoğan, “Annelik ve Çocukluk Yüksek Konseyi'nin de anneler ve çocuklarının yaşam kalitesini iyileştirmek için önemli bir rol oynadığına dikkati çeken Emine Erdoğan, "Çocukları ilgilendiren her sorunu çözmek ve onlara adil bir dünya bırakmak bütün ülkelerin ortak sorumluluğu. Çocukların haklarını korumak ve bu konuda farkındalığı artırmak için birlik olunduğunda daha güçlü mücadele edileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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