https://sputniknews.com.tr/20230719/cumhurbaskani-erdogan-korfez-ziyaretleri-kapsaminda-geldigi-baede-resmi-torenle-karsilandi-1073725419.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez ziyaretleri kapsamında geldiği BAE'de resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez ziyaretleri kapsamında geldiği BAE'de resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T18:02+0300
2023-07-19T18:02+0300
2023-07-19T18:20+0300
politika
recep tayyip erdoğan
birleşik arap emirlikleri (bae)
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Erdoğan ve Al Nahyan'ın, El Vatan Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı.Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Al Nahyan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.Erdoğan ve Al Nahyan, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tören ve görüşmelerin ardından Devlet Nişanı tevdi edildi.Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230718/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-al-saniye-togg-hediye-etti-1073676053.html
birleşik arap emirlikleri (bae)
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recep tayyip erdoğan, birleşik arap emirlikleri (bae)
recep tayyip erdoğan, birleşik arap emirlikleri (bae)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez ziyaretleri kapsamında geldiği BAE'de resmi törenle karşılandı
18:02 19.07.2023 (güncellendi: 18:20 19.07.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Abu Dhabi'de, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti .
Erdoğan ve Al Nahyan'ın, El Vatan Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı.
Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Al Nahyan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.
Erdoğan ve Al Nahyan, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tören ve görüşmelerin ardından Devlet Nişanı tevdi edildi.
Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.