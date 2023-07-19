https://sputniknews.com.tr/20230719/cumhurbaskani-erdogan-bae-devlet-baskani-al-nahyana-togg-hediye-etti-1073728971.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a, Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T19:26+0300

2023-07-19T19:26+0300

2023-07-19T19:26+0300

türkiye

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

togg

muhammed bin zayed al nahyan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Vatan Sarayı'nda BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile baş başa görüştü.Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan'a, "Pamukkale beyazı" renkte bir Togg hediye etti. Sarayın avlusunda bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Erdoğan ile Al Nahyan, daha sonra Togg önünde fotoğraf çektirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230718/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-al-saniye-togg-hediye-etti-1073676053.html

türkiye

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

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bae, birleşik arap emirlikleri (bae), togg, muhammed bin zayed al nahyan