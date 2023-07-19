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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a, Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T19:26+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Vatan Sarayı'nda BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile baş başa görüştü.Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan'a, "Pamukkale beyazı" renkte bir Togg hediye etti. Sarayın avlusunda bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Erdoğan ile Al Nahyan, daha sonra Togg önünde fotoğraf çektirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230718/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-al-saniye-togg-hediye-etti-1073676053.html
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bae, birleşik arap emirlikleri (bae), togg, muhammed bin zayed al nahyan
bae, birleşik arap emirlikleri (bae), togg, muhammed bin zayed al nahyan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a Togg hediye etti

19:26 19.07.2023
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a, Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Vatan Sarayı'nda BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile baş başa görüştü.
Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan'a, "Pamukkale beyazı" renkte bir Togg hediye etti.
Sarayın avlusunda bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Erdoğan ile Al Nahyan, daha sonra Togg önünde fotoğraf çektirdi.
© İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) temasları sırasında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan’a TOGG hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) temasları sırasında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan’a TOGG hediye etti. - Sputnik Türkiye
1/8
© İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) temasları sırasında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan’a TOGG hediye etti.

© İHA

Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı onuruna verilen resmi akşam yemeğinin ardından TOGG ile kaldığı otele bıraktı.

Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı onuruna verilen resmi akşam yemeğinin ardından TOGG ile kaldığı otele bıraktı. - Sputnik Türkiye
2/8
© İHA

Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı onuruna verilen resmi akşam yemeğinin ardından TOGG ile kaldığı otele bıraktı.

© İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkeleri turu sırasında Suudi Arabistan’daki temasları sırasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a, Katar’daki temasları sırasında ise Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’ye birer adet TOGG hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkeleri turu sırasında Suudi Arabistan’daki temasları sırasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a, Katar’daki temasları sırasında ise Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’ye birer adet TOGG hediye etti. - Sputnik Türkiye
3/8
© İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkeleri turu sırasında Suudi Arabistan’daki temasları sırasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a, Katar’daki temasları sırasında ise Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’ye birer adet TOGG hediye etti.

© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti - Sputnik Türkiye
4/8
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti - Sputnik Türkiye
5/8
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti - Sputnik Türkiye
6/8
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti - Sputnik Türkiye
7/8
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti - Sputnik Türkiye
8/8
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti
1/8
© İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) temasları sırasında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan’a TOGG hediye etti.

2/8
© İHA

Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı onuruna verilen resmi akşam yemeğinin ardından TOGG ile kaldığı otele bıraktı.

3/8
© İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkeleri turu sırasında Suudi Arabistan’daki temasları sırasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a, Katar’daki temasları sırasında ise Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’ye birer adet TOGG hediye etti.

4/8
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti
5/8
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti
6/8
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti
7/8
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti
8/8
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
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