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Çin'in en üst diplomatı Türkiye'yi ziyaret edecek
Çin'in en üst diplomatı Türkiye'yi ziyaret edecek
Çin’in en üst düzey diplomatı olan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi'nin 26 Temmuz günü Türkiye’yi ziyaret... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T13:25+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün yaptığı açıklamada Çin’de iktidardaki Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu (Politbüro) üyesi ve en üst düzey diplomatı olan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi’nin Türk hükümetinin daveti üzerine Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Wang Yi, Güney Afrika Devlet Başkanlığı Bakanı Khumbudzo Ntshavheni ile Nijerya, Kenya, Güney Afrika ve Türkiye hükümetlerinin daveti üzerine 24-25 Temmuz tarihlerinde Johannesburg'da düzenlenecek 13. BRICS Güvenlik İşleri Yüksek Temsilcileri Toplantısı'na katılacak, toplantının öncesinde ve sonrasında Nijerya, Kenya, Güney Afrika ve Türkiye’yi ziyaret edecek."Ziyaret 26 Temmuz'daİHA’nın Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği’nden edindiği bilgiye göre Wang Yi, 26 Temmuz’da Türkiye’ye günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.Çin Komünist Partisi Merkezi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Çin’in siyasi sisteminde, Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang’ın üzerinde yer alıyor. Wang Yi, 2021 yılında Türkiye’yi Çin Dışişleri Bakanı olarak ziyaret etmişti.
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wang yi, türkiye, çin, çin halk cumhuriyeti, çin komünist partisi (çkp)
wang yi, türkiye, çin, çin halk cumhuriyeti, çin komünist partisi (çkp)

Çin'in en üst diplomatı Türkiye'yi ziyaret edecek

13:25 19.07.2023
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı / Multimedya arşivine gidinÇin Dışişleri Bakanı Wang Yi
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Çin’in en üst düzey diplomatı olan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi'nin 26 Temmuz günü Türkiye’yi ziyaret edeceği açıklandı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün yaptığı açıklamada Çin’de iktidardaki Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu (Politbüro) üyesi ve en üst düzey diplomatı olan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi’nin Türk hükümetinin daveti üzerine Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Wang Yi, Güney Afrika Devlet Başkanlığı Bakanı Khumbudzo Ntshavheni ile Nijerya, Kenya, Güney Afrika ve Türkiye hükümetlerinin daveti üzerine 24-25 Temmuz tarihlerinde Johannesburg'da düzenlenecek 13. BRICS Güvenlik İşleri Yüksek Temsilcileri Toplantısı'na katılacak, toplantının öncesinde ve sonrasında Nijerya, Kenya, Güney Afrika ve Türkiye’yi ziyaret edecek."

Ziyaret 26 Temmuz'da

İHA’nın Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği’nden edindiği bilgiye göre Wang Yi, 26 Temmuz’da Türkiye’ye günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.
Çin Komünist Partisi Merkezi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Çin’in siyasi sisteminde, Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang’ın üzerinde yer alıyor. Wang Yi, 2021 yılında Türkiye’yi Çin Dışişleri Bakanı olarak ziyaret etmişti.
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