https://sputniknews.com.tr/20230719/chp-sozcusu-oztraktan-imamoglunun-online-toplantisina-tepki-1073714287.html
CHP Sözcüsü Öztrak'tan İmamoğlu'nun 'online' toplantısına tepki
CHP Sözcüsü Öztrak'tan İmamoğlu'nun 'online' toplantısına tepki
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ekrem İmamoğlu ile partinin ileri gelenlerinin gerçekleştirdiği online toplantıdan partinin haberinin olmadığını söyledi. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T14:53+0300
2023-07-19T14:53+0300
2023-07-19T15:20+0300
politika
faik öztrak
ekrem imamoğlu
chp
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ekrem İmamoğlu ile partinin ileri gelenlerinin gerçekleştirdiği online toplantıdan partinin haberinin olmadığını söyledi. Öztrak, "Etik olmayan toplantıları doğru bulmayız" dedi.
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faik öztrak, ekrem imamoğlu, chp
faik öztrak, ekrem imamoğlu, chp
CHP Sözcüsü Öztrak'tan İmamoğlu'nun 'online' toplantısına tepki
14:53 19.07.2023 (güncellendi: 15:20 19.07.2023) Abone ol
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ekrem İmamoğlu ile partinin ileri gelenlerinin gerçekleştirdiği online toplantıdan partinin haberinin olmadığını söyledi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ekrem İmamoğlu ile partinin ileri gelenlerinin gerçekleştirdiği online toplantıdan partinin haberinin olmadığını söyledi. Öztrak, "Etik olmayan toplantıları doğru bulmayız" dedi.