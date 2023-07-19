https://sputniknews.com.tr/20230719/chp-mykda-ana-gundem-sizdirilan-video-2-isim-toplantiya-gelmedi-1073710008.html

CHP MYK'da ana gündem sızdırılan video: 2 isim toplantıya gelmedi

CHP MYK'da ana gündem sızdırılan video: 2 isim toplantıya gelmedi

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın CHP'nin MYK toplantısında yer almadı. Söz konusu 2 isim, sızdırılan online toplantıda yer... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T13:44+0300

2023-07-19T13:44+0300

2023-07-19T13:59+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK'nın ana gündemi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminde yapılan ve CHP’li kurmayların katıldığı sızdırılan toplantı oldu.Söz konusu sızdırılan videoda yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın toplantıya katılmadı. Edinilen bilgiye göre, MYK üyeleri, bu isimlerin istifa etmesi gerektiğini Kılıçdaroğlu’na söyledi. Kılıçdaroğlu MYK üyelerinin önerisine ilişkin yorum yapmadı.Öte yandan Van, Hakkari ve Diyarbakır Bağlar ilçesine atama yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230719/imamoglu-baskanligindaki-online-toplantinin-kaydi-sizdi-1073693950.html

türkiye

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2023

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp)