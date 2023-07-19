https://sputniknews.com.tr/20230719/chp-mykda-ana-gundem-sizdirilan-video-2-isim-toplantiya-gelmedi-1073710008.html
CHP MYK'da ana gündem sızdırılan video: 2 isim toplantıya gelmedi
CHP MYK'da ana gündem sızdırılan video: 2 isim toplantıya gelmedi
CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın CHP'nin MYK toplantısında yer almadı. Söz konusu 2 isim, sızdırılan online toplantıda yer... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T13:44+0300
2023-07-19T13:44+0300
2023-07-19T13:59+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK'nın ana gündemi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminde yapılan ve CHP’li kurmayların katıldığı sızdırılan toplantı oldu.Söz konusu sızdırılan videoda yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın toplantıya katılmadı. Edinilen bilgiye göre, MYK üyeleri, bu isimlerin istifa etmesi gerektiğini Kılıçdaroğlu’na söyledi. Kılıçdaroğlu MYK üyelerinin önerisine ilişkin yorum yapmadı.Öte yandan Van, Hakkari ve Diyarbakır Bağlar ilçesine atama yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230719/imamoglu-baskanligindaki-online-toplantinin-kaydi-sizdi-1073693950.html
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Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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Osman Nuri Cerit
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
CHP MYK'da ana gündem sızdırılan video: 2 isim toplantıya gelmedi
13:44 19.07.2023 (güncellendi: 13:59 19.07.2023) Abone ol
CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın CHP'nin MYK toplantısında yer almadı. Söz konusu 2 isim, sızdırılan online toplantıda yer alıyordu.
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK'nın ana gündemi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminde yapılan ve CHP’li kurmayların katıldığı sızdırılan toplantı oldu.
Söz konusu sızdırılan videoda yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın toplantıya katılmadı. Edinilen bilgiye göre, MYK üyeleri, bu isimlerin istifa etmesi gerektiğini Kılıçdaroğlu’na söyledi. Kılıçdaroğlu MYK üyelerinin önerisine ilişkin yorum yapmadı.
Öte yandan Van, Hakkari ve Diyarbakır Bağlar ilçesine atama yapıldı.