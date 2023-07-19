https://sputniknews.com.tr/20230719/cezayirde-yolcu-otobusu-ile-otomobil-carpisti-34-olu-1073714078.html
Cezayir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 34 ölü
Cezayir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 34 ölü
Cezayir'de bir yolcu otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 34 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T14:50+0300
2023-07-19T14:50+0300
2023-07-19T14:50+0300
dünya
cezayir
trafik kazası
otobüs
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Cezayir’in güneyinde yer alan Tamanrasset kentinde yer alan Atoll köyünde sabahın erken saatlerinde bir yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından yangın çıkan kazanın bilançosu ağır oldu. En az 34 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Ülkenin en ölümcül trafik kazalarından biri olan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Cezayir’de 2021 yılında yaklaşık 7 bin 186 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar sonucu 2 bin 643 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 479 kişi yaralandı.
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cezayir, trafik kazası, otobüs
cezayir, trafik kazası, otobüs
Cezayir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 34 ölü
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Cezayir'de bir yolcu otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 34 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.
Cezayir’in güneyinde yer alan Tamanrasset kentinde yer alan Atoll köyünde sabahın erken saatlerinde bir yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın ardından yangın çıkan kazanın bilançosu ağır oldu. En az 34 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.
Ülkenin en ölümcül trafik kazalarından biri olan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Cezayir’de 2021 yılında yaklaşık 7 bin 186 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar sonucu 2 bin 643 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 479 kişi yaralandı.