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https://sputniknews.com.tr/20230719/cezayirde-yolcu-otobusu-ile-otomobil-carpisti-34-olu-1073714078.html
Cezayir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 34 ölü
Cezayir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 34 ölü
Cezayir'de bir yolcu otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 34 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
cezayir
trafik kazası
otobüs
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Cezayir’in güneyinde yer alan Tamanrasset kentinde yer alan Atoll köyünde sabahın erken saatlerinde bir yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından yangın çıkan kazanın bilançosu ağır oldu. En az 34 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Ülkenin en ölümcül trafik kazalarından biri olan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Cezayir’de 2021 yılında yaklaşık 7 bin 186 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar sonucu 2 bin 643 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 479 kişi yaralandı.
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cezayir, trafik kazası, otobüs

Cezayir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 34 ölü

14:50 19.07.2023
© İHA / MUHAMMED RABAH-AW938460Cezayir- Otobüs kazası
Cezayir- Otobüs kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© İHA / MUHAMMED RABAH-AW938460
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Cezayir'de bir yolcu otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 34 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.
Cezayir’in güneyinde yer alan Tamanrasset kentinde yer alan Atoll köyünde sabahın erken saatlerinde bir yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın ardından yangın çıkan kazanın bilançosu ağır oldu. En az 34 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.
Ülkenin en ölümcül trafik kazalarından biri olan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Cezayir’de 2021 yılında yaklaşık 7 bin 186 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar sonucu 2 bin 643 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 479 kişi yaralandı.
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