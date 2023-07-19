https://sputniknews.com.tr/20230719/cezayirde-yolcu-otobusu-ile-otomobil-carpisti-34-olu-1073714078.html

Cezayir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 34 ölü

Cezayir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 34 ölü

Cezayir'de bir yolcu otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 34 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T14:50+0300

2023-07-19T14:50+0300

2023-07-19T14:50+0300

dünya

cezayir

trafik kazası

otobüs

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Cezayir’in güneyinde yer alan Tamanrasset kentinde yer alan Atoll köyünde sabahın erken saatlerinde bir yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından yangın çıkan kazanın bilançosu ağır oldu. En az 34 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Ülkenin en ölümcül trafik kazalarından biri olan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Cezayir’de 2021 yılında yaklaşık 7 bin 186 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar sonucu 2 bin 643 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 479 kişi yaralandı.

cezayir

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cezayir, trafik kazası, otobüs