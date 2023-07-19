Çanakkale’de 52 saat sonra söndürülen yangının bilançosu

10 bin hektarlık alanda yangın çıktı ve her bitti dediğimiz an yangın rüzgarın etkisiyle tekrar tekrar başladı ancak soğutma çalışmalarının da etkisiyle söndürülebildi. 10 bin hektarlık alanda yangın çıktı ve her bitti dediğimiz an yangın rüzgarın etkisiyle tekrar tekrar başladı ancak soğutma çalışmalarının da etkisiyle söndürülebildi.

Toplamda 3 bin nüfuslu 8 köyümüz zarar gördü. Toplamda 3 bin nüfuslu 8 köyümüz zarar gördü.

3 bin dekarlık tarım arazisi kül oldu. 3 bin dekarlık tarım arazisi kül oldu.

Üreticilerimizden 141 kişi mağdur oldu. Üreticilerimizden 141 kişi mağdur oldu.

Biçilmeyen bin 500 dekar buğday arazisi yani bin 750 ton buğdayımız yok olmuş durumda. Biçilmeyen bin 500 dekar buğday arazisi yani bin 750 ton buğdayımız yok olmuş durumda.

Bunun yanında, 230 ton arpa, 68 ton yulaf, 33 ton ayçiçek, 14 adet badem ağacı, 40 adet ceviz ağacı, 22 adet şeftali ağacı, 29 adet kayısı ağacı, 215 adet zeytin ağacı yok oldu. Bunun yanında, 230 ton arpa, 68 ton yulaf, 33 ton ayçiçek, 14 adet badem ağacı, 40 adet ceviz ağacı, 22 adet şeftali ağacı, 29 adet kayısı ağacı, 215 adet zeytin ağacı yok oldu.

Çiftçiler bir yıl boyunca üretmişlerdi. Çiftçilerin hayali, umudu her şeyi tarlaya bağlıydı. Çiftçiler bir yıl boyunca üretmişlerdi. Çiftçilerin hayali, umudu her şeyi tarlaya bağlıydı.