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Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230719/canakkalede-52-saat-sonra-sondurulen-yanginin-bilancosu-1073731848.html
Çanakkale’de 52 saat sonra söndürülen yangının bilançosu
Çanakkale’de 52 saat sonra söndürülen yangının bilançosu
Çanakkale’de üç günlük yangın sonunda ortaya çıkan bilançoyu Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
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Çanakkale'de üç gün süren yangın sonucu ortaya çıkan kayıplar şöyle:
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yangın, radyo, çanakkale, sıcak hava, orman
yangın, radyo, çanakkale, sıcak hava, orman

Çanakkale’de 52 saat sonra söndürülen yangının bilançosu

21:38 19.07.2023
© SputnikAtilla Güner'le Akşam Postası
Atilla Güner'le Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
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Atilla Güner
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Çanakkale’de üç günlük yangın sonunda ortaya çıkan bilançoyu Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.
Çanakkale'de üç gün süren yangın sonucu ortaya çıkan kayıplar şöyle:
10 bin hektarlık alanda yangın çıktı ve her bitti dediğimiz an yangın rüzgarın etkisiyle tekrar tekrar başladı ancak soğutma çalışmalarının da etkisiyle söndürülebildi.
Toplamda 3 bin nüfuslu 8 köyümüz zarar gördü.
3 bin dekarlık tarım arazisi kül oldu.
Üreticilerimizden 141 kişi mağdur oldu.
Biçilmeyen bin 500 dekar buğday arazisi yani bin 750 ton buğdayımız yok olmuş durumda.
Bunun yanında, 230 ton arpa, 68 ton yulaf, 33 ton ayçiçek, 14 adet badem ağacı, 40 adet ceviz ağacı, 22 adet şeftali ağacı, 29 adet kayısı ağacı, 215 adet zeytin ağacı yok oldu.
Çiftçiler bir yıl boyunca üretmişlerdi. Çiftçilerin hayali, umudu her şeyi tarlaya bağlıydı.
Aynı zamanda, 20 adet büyükbaş, 22 küçükbaş ve 136 arı yangında telef oldu. Vatandaşlar çok mağdur oldular. Yangından etkilenmeyecek mesela nohut ve ayçiçeği gibi bu tür bitkilerin bu bölgelere ekilmesi lazım.
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