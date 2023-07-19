https://sputniknews.com.tr/20230719/bursa-kocayaylada-cadir-kurmak-yasaklandi-1073729941.html
Bursa Kocayayla'da çadır kurmak yasaklandı
Bursa Kocayayla'da çadır kurmak yasaklandı
Bursa'nın Keles ilçesinde bulunan ve Marmara'nın en büyük yaylası olan Kocayayla'da çadır kurmak yasaklandı. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T20:13+0300
2023-07-19T20:13+0300
2023-07-19T20:13+0300
türkiye
bursa
yayla
çadır
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Bursa'nın Keles ilçesindeki Kocayayla'da 6. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği çerçevesinde, '55. Keles Kocayayla Kültür Şenliği' düzenlenecek. Hafta sonu gerçekleştirilecek olan şenliklerde yaşanan yoğunluktan dolayı alınan kararla gereği, vatandaşlara çadır kurmak yasaklandı.Piknik yapmak için ve etkinlikleri izlemeye gelen vatandaşların kurulan çadırlardan dolayı mağduriyet yaşamaması 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde piknik ve mesire alanında orman bölgesinde çadır kurmasına izin verilmeyeceği açıklandı.
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bursa, yayla, çadır
Bursa Kocayayla'da çadır kurmak yasaklandı
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Bursa'nın Keles ilçesinde bulunan ve Marmara'nın en büyük yaylası olan Kocayayla'da çadır kurmak yasaklandı.
Bursa'nın Keles ilçesindeki Kocayayla'da 6. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği çerçevesinde, '55. Keles Kocayayla Kültür Şenliği' düzenlenecek. Hafta sonu gerçekleştirilecek olan şenliklerde yaşanan yoğunluktan dolayı alınan kararla gereği, vatandaşlara çadır kurmak yasaklandı.
Piknik yapmak için ve etkinlikleri izlemeye gelen vatandaşların kurulan çadırlardan dolayı mağduriyet yaşamaması 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde piknik ve mesire alanında orman bölgesinde çadır kurmasına izin verilmeyeceği açıklandı.