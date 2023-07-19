Bostancı'da toplanan bisikletliler, öldürülen arkadaşları için buluştu
22:31 19.07.2023 (güncellendi: 22:37 19.07.2023)
© İHA / MEHMET GÜZEL-AW938813Bostancı'da toplanan bisikletliler, trafik kazalarında hayatını kaybeden arkadaşları için eylem yaptı
© İHA / MEHMET GÜZEL-AW938813
Bostancı'da toplanan bisikletliler, trafik kazalarında hayatını kaybeden arkadaşları için eylem yaptı.
İstanbul'da bisiklet sporcuları, Bostancı sahil yolu Turgut Özal Bulvarı'nda alkol ve uyuşturucu etkisi altındaki Temel Ü.’nün arabayla çarparak öldürdüğü 51 yaşındaki bisiklet sporcusu Doğanay Güzelgün’ün arkadaşları, kazanın yaşandığı yerde bir araya gelerek kazaya tepki gösterdi.
Güzelgün’e çarparak öldüren ve kayıplara karışan sürücünün yakalanmasını isteyen yaklaşık 500 kişi, ölümlerin yaşanmaması için yeni önlemlerin alınmasını istedi.
Yaklaşık 500 bisiklet sürücüsü, Doğanay Güzelgün’ü öldürülen kazanın tekrarlanmaması için yetkililerin önlem alınmasını istedi.
Grup, açıklamanın ardından Doğanay Güzelgün’ün öldüğü yere karanfil ve çiçek bırakıldı.
Grup adına konuşan Tufan Sağnak, “Bu olay sadece bir bisikletlinin ölümüne yol açan cinayet değil, bu ülkede yaşayan tüm canlıların can güvenliğinin ihlalidir. Kamu güvenliği açısından en ufak bir ihmal dahi varsa ivedilikle soruşturulması gerekmektedir. Dün burada Doğanay abimiz öldü. Dün burada bir canımızı yitirdik. Bu durum yarın, başka bir ailenin, bir çocuğun, bir yayanın, bir kedi veya bir köpeğin de başına gelebilir. Hiçbir hayat diğerinden daha değersiz değildir” diyerek, tüm sahil yolunda caydırıcı önlemlerin alınmasını istedi.
Güzelgün’e çarparak öldüren ve kayıplara karışan sürücünün yakalanmasını isteyen yaklaşık 500 kişi, ölümlerin yaşanmaması için yeni önlemlerin alınmasını istedi.
Yaklaşık 500 bisiklet sürücüsü, Doğanay Güzelgün’ü öldürülen kazanın tekrarlanmaması için yetkililerin önlem alınmasını istedi.
Grup, açıklamanın ardından Doğanay Güzelgün’ün öldüğü yere karanfil ve çiçek bırakıldı.
Grup adına konuşan Tufan Sağnak, “Bu olay sadece bir bisikletlinin ölümüne yol açan cinayet değil, bu ülkede yaşayan tüm canlıların can güvenliğinin ihlalidir. Kamu güvenliği açısından en ufak bir ihmal dahi varsa ivedilikle soruşturulması gerekmektedir. Dün burada Doğanay abimiz öldü. Dün burada bir canımızı yitirdik. Bu durum yarın, başka bir ailenin, bir çocuğun, bir yayanın, bir kedi veya bir köpeğin de başına gelebilir. Hiçbir hayat diğerinden daha değersiz değildir” diyerek, tüm sahil yolunda caydırıcı önlemlerin alınmasını istedi.