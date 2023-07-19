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Beşiktaş'ta yeni sezon kombine biletleri satışa sunuldu: En ucuzu 4 bin 500 en pahalısı 95 bin lira
Beşiktaş'ta yeni sezon kombine biletleri satışa sunuldu: En ucuzu 4 bin 500 en pahalısı 95 bin lira
Beşiktaş, 2023-2024 futbol sezonunda Beşiktaş Stadyumu'nda oynayacağı iç saha karşılaşmalarını kapsayan kombineleri satışa sundu. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kombine satış işlemleri; passo.com.tr web sitesi, Passo mobil uygulama ve Beşiktaş Stadyumu Kombine Satış Ofisi'nde satışa çıkarıldığı bildirildi.Kombine alımı esnasında Passolig yıllık kart kullanım süresinin en az 31.05.2024 tarihine kadar geçerli olması gerektiği belirtildi.Divan ve kongre üyeleri ile kadın ve öğrenci taraftarlar için değişen oranlarda indirim avantajlarından yararlanabilecek.Kombine biletlerin fiyatları şöyle:VIP 100: 95.000 TLVIP 101-126: 85.000 TL1. Kategori: 35.500 TL102-125 Blok: 32.500 TL2. Kategori: 29.500 TL3. Kategori: 25.500 TL4. Kategori: 23.500 TL5. Kategori: 21.000 TL6. Kategori: 18.500 TL415-416 Blok: 12.500 TL414-417 Blok: 10.500 TL413-418 Blok: 8.500 TL7. Kategori: 6.000 TL8. Kategori: 5.500 TLKuzey Üst: 4.500 TL
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Beşiktaş'ta yeni sezon kombine biletleri satışa sunuldu: En ucuzu 4 bin 500 en pahalısı 95 bin lira

16:25 19.07.2023
© AASpor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü arasında 5 Mart Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada konuk ekip taraftarları yer alamayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü arasında 5 Mart Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada konuk ekip taraftarları yer alamayacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© AA
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Beşiktaş, 2023-2024 futbol sezonunda Beşiktaş Stadyumu'nda oynayacağı iç saha karşılaşmalarını kapsayan kombineleri satışa sundu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kombine satış işlemleri; passo.com.tr web sitesi, Passo mobil uygulama ve Beşiktaş Stadyumu Kombine Satış Ofisi'nde satışa çıkarıldığı bildirildi.
Kombine alımı esnasında Passolig yıllık kart kullanım süresinin en az 31.05.2024 tarihine kadar geçerli olması gerektiği belirtildi.
Divan ve kongre üyeleri ile kadın ve öğrenci taraftarlar için değişen oranlarda indirim avantajlarından yararlanabilecek.
Kombine biletlerin fiyatları şöyle:
VIP 100: 95.000 TL
VIP 101-126: 85.000 TL
1. Kategori: 35.500 TL
102-125 Blok: 32.500 TL
2. Kategori: 29.500 TL
3. Kategori: 25.500 TL
4. Kategori: 23.500 TL
5. Kategori: 21.000 TL
6. Kategori: 18.500 TL
415-416 Blok: 12.500 TL
414-417 Blok: 10.500 TL
413-418 Blok: 8.500 TL
7. Kategori: 6.000 TL
8. Kategori: 5.500 TL
Kuzey Üst: 4.500 TL
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