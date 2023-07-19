https://sputniknews.com.tr/20230719/besiktasta-yeni-sezon-kombine-biletleri-satisa-sunuldu-en-ucuzu-4-bin-500-en-pahalisi-95-bin-lira-1073720294.html

Beşiktaş'ta yeni sezon kombine biletleri satışa sunuldu: En ucuzu 4 bin 500 en pahalısı 95 bin lira

Beşiktaş'ta yeni sezon kombine biletleri satışa sunuldu: En ucuzu 4 bin 500 en pahalısı 95 bin lira

Beşiktaş, 2023-2024 futbol sezonunda Beşiktaş Stadyumu'nda oynayacağı iç saha karşılaşmalarını kapsayan kombineleri satışa sundu. 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T16:25+0300

2023-07-19T16:25+0300

2023-07-19T16:25+0300

spor

beşiktaş

kombine

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kombine satış işlemleri; passo.com.tr web sitesi, Passo mobil uygulama ve Beşiktaş Stadyumu Kombine Satış Ofisi'nde satışa çıkarıldığı bildirildi.Kombine alımı esnasında Passolig yıllık kart kullanım süresinin en az 31.05.2024 tarihine kadar geçerli olması gerektiği belirtildi.Divan ve kongre üyeleri ile kadın ve öğrenci taraftarlar için değişen oranlarda indirim avantajlarından yararlanabilecek.Kombine biletlerin fiyatları şöyle:VIP 100: 95.000 TLVIP 101-126: 85.000 TL1. Kategori: 35.500 TL102-125 Blok: 32.500 TL2. Kategori: 29.500 TL3. Kategori: 25.500 TL4. Kategori: 23.500 TL5. Kategori: 21.000 TL6. Kategori: 18.500 TL415-416 Blok: 12.500 TL414-417 Blok: 10.500 TL413-418 Blok: 8.500 TL7. Kategori: 6.000 TL8. Kategori: 5.500 TLKuzey Üst: 4.500 TL

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