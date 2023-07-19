https://sputniknews.com.tr/20230719/besiktasta-kombineler-tukendi-1073735516.html
Beşiktaş'ta kombineler tükendi
Beşiktaş'ta kombineler tükendi
Beşiktaş Kulübü, 2023-2024 sezonu için satışa çıkarılan kombine biletlerin tükendiğini duyurdu. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T23:10+0300
2023-07-19T23:10+0300
2023-07-19T23:10+0300
spor
beşiktaş
kombine
bilet
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Siyah-beyazlı kulüpten 'Büyük Beşiktaş Taraftarına Teşekkürlerimizle' başlığıyla yapılan paylaşımda, "Futbol A Takımımızın 2023-24 sezonunda oynayacağı müsabakalar için belirlenen kapasitede satışa sunulan kombineler tükenmiştir. Kombinelere yoğun ilgi göstererek takımımıza duyduğu güveni güçlü bir şekilde gösteren Büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
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beşiktaş, kombine, bilet
Beşiktaş'ta kombineler tükendi
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Beşiktaş Kulübü, 2023-2024 sezonu için satışa çıkarılan kombine biletlerin tükendiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten 'Büyük Beşiktaş Taraftarına Teşekkürlerimizle' başlığıyla yapılan paylaşımda, "Futbol A Takımımızın 2023-24 sezonunda oynayacağı müsabakalar için belirlenen kapasitede satışa sunulan kombineler tükenmiştir. Kombinelere yoğun ilgi göstererek takımımıza duyduğu güveni güçlü bir şekilde gösteren Büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.