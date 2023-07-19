BBP Genel Başkanı Destici: ÖTV, çiftçilerimiz başta olmak üzere üreticilerimizden alınmamalı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vergi uzmanı Aydoğmuş: Elektronik ve kaçak sigaralarda vergi kaybı 260 milyar TL
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Merkez Bankası Eski Başkanı Yılmaz: Faiz artışları enflasyonu düşürmeye yetmez
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
POLİTİKA
Emekli Tümamiral Gürdeniz: Türkiye bu tuzağa düşmemeli
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV ve KDV'ye gelen artışlar gıda fiyatlarını nasıl etkileyecek
12:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
AK Partili Külünk: FETÖ, Amerikancılar ve AB’ciler NATO zirvesinden cesaret buldu
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Rusya'nın tahıl koridoruyla insancıl hukukun gereğini yapma isteği engellenmiş oldu'
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Körfez kaynağı ekonomiye ilaç olur mu?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
20:46
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ekonomist Atılal: Alabildiğin şeyi aldın aldın, alamadıysan üzerine su iç
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Ekonomik krizler Türkiye siyasetini nasıl şekillendirdi?
09:10
105 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de gizli toplantı sızdırıldı
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI
CHP’de video depremi
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
Z RAPORU
CHP'de gizli toplantı tartışması
20:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230719/bbp-genel-baskani-destici-otv-ciftcilerimiz-basta-olmak-uzere-ureticilerimizden-alinmamali-1073729181.html
BBP Genel Başkanı Destici: ÖTV, çiftçilerimiz başta olmak üzere üreticilerimizden alınmamalı
BBP Genel Başkanı Destici: ÖTV, çiftçilerimiz başta olmak üzere üreticilerimizden alınmamalı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi. Destici, "Çiftçilerimiz başta olmak üzere... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T19:51+0300
2023-07-19T19:51+0300
türkiye
mustafa destici
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
büyük birlik partisi
büyük birlik partisi (bbp)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/16/1070062448_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_5b7365f74e5bad6d6bdc66dc50ca30a7.jpg
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.Hava sıcaklıklarının artmasıyla Hatay, Muğla, Adana, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Mersin ve Diyarbakır'da meydana gelen orman yangınları nedeniyle derin üzüntü içinde olduğunu ifade eden Destici, "Ülkemize, milletimize ait varlıkları yitirmemiz, tabiatın gördüğü tahribat ve en önemlisi orman alanlarında yaşayan canlıların yanarak yok olması hepimizi tarif edilemeyecek ölçüde üzüyor. Vatandaşlarımız ve yangınlara müdahale eden ekiplerimizin can kaybı yaşamaması tek tesellimiz" diye konuştu.Yangınlara müdahale eden, söndürme çalışmalarına katılan görevlilere ve vatandaşlara teşekkür eden Destici, yaz mevsiminde yangın tehlikesine karşı azami ölçüde dikkatli olunması ricasında bulundu.Destici, Makine ve Kimya Endüstrisinin Ankara Kayaş'taki kapsül fabrikasının mühimmat deposunda gerçekleşen patlama esnasında yaralananlara acil şifalar diledi.A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da elde ettiği başarıdan dolayı kutlayan Destici, "Şampiyonlukta emeği geçenlere, evlatlarımızın, özelikle kadınlarımızın gerekli imkan ve şartlar sağlandığında, dünyanın zirvesine çıkabileceklerini milletimize gösterdikleri ve milletimize yaşattıkları gurur için ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.'Tüm emeklileri kapsayacak kademeli bir artış yapılmalı'Emekli maaşları konusuna da değinen Destici, "Emeklilerimiz, işçiye ve memura yapılan artışın kendilerine yansıtılmamış olmasından dolayı haklı bir serzeniş içerisindeler. En düşük emekli maaşı, asgari ücretin altında olmamalıdır. Yüzde 25'lik zam, emeklilerimizin kök maaşlarına değil, aldıkları fiili maaşlarına göre verilmeli, ayrıca tüm emeklilerimizi kapsayacak kademeli bir artış düzenlemesi yapılmalıdır" şeklinde konuştu.Gündemde akaryakıta yapılan zamların olduğuna işaret eden Destici, "Çiftçilerimiz başta olmak üzere, üreticilerimizden, üretimde kullanılan akaryakıttan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmamalıdır" dedi.Akaryakıta bu denli zam yapmak yerine, doğal gazda sübvansiyonun geliri yüksek olanlara uygulanmaması ve siyasi partilere verilen milyarlarca liralık Hazine yardımının kaldırılması gibi önerilerde bulunan Destici, "Ekonominin yönetiminde oturanlar kolaycılığa kaçarak, çözümü dolaylı vergilerde bulup faturayı dar gelirli ve üretici ile yüksek gelirlinin sırtına aynı oranda yüklememelidir. Bu doğru ve hakça bir çözüm değildir. Zamlarla ya da kemer sıkarak ekonomiyi düzeltmek, bütçe açıklarını kapatmak, 70'li yılardan beri Türkiye'de sıkça uygulanmış, ekonominin temel meselelerini çözememiştir" değerlendirmesinde bulundu.Rusya'nın, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırdığını duyurmasının etkilerinin devam ettiğini ve başta Müslüman ülkeler olmak üzere pek çok ülkenin ciddi bir gıda krizi ile karşı karşıya kalma riskinin olduğunu ifade eden Destici, Türkiye'nin bu durumda başından beri yapıcı bir politika sürdürdüğünü ve hep çözüm odaklı bir tutum takındığını belirtti.Süregelen savaş ve yaşanan krizde Türkiye'nin kritik ve önemli bir pozisyonda bulunduğunu vurgulayan Destici, "Türkiye, savaşın yayılmasının önünde önemli bir engel olarak dururken, aynı zamanda terörle, Batı'nın Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine desteğiyle ve kendisine uygulanan, askeri, siyasi ve ekonomik yaptırımlarla mücadele ediyor. Türkiye adımlarını hukuka göre atıyor ve hukuka uygun davranıyor. Aynı adalet anlayışını ve dürüstlüğü başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere tüm muhataplarımızdan bekliyoruz" dedi.Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri temaslarını yakından takip ettiklerini belirterek, imzalanan anlaşmaların hayırlı olmasını diledi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/16/1070062448_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_6aee6fb33f2028c72d98a87c3213d5d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mustafa destici, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), büyük birlik partisi, büyük birlik partisi (bbp)
mustafa destici, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), büyük birlik partisi, büyük birlik partisi (bbp)

BBP Genel Başkanı Destici: ÖTV, çiftçilerimiz başta olmak üzere üreticilerimizden alınmamalı

19:51 19.07.2023
© AABüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bağlarbaşı Kongre Merkezi'nde "Milletvekili Aday Tanıtım ve Bayramlaşma Programı"na katılarak konuşma yaptı. ( Berk Özkan - Anadolu Ajansı )
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bağlarbaşı Kongre Merkezi'nde Milletvekili Aday Tanıtım ve Bayramlaşma Programına katılarak konuşma yaptı. ( Berk Özkan - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© AA
Abone olTelegram
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi. Destici, "Çiftçilerimiz başta olmak üzere, üreticilerimizden, üretimde kullanılan akaryakıttan Özel Tüketim Vergisi alınmamalıdır" dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla Hatay, Muğla, Adana, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Mersin ve Diyarbakır'da meydana gelen orman yangınları nedeniyle derin üzüntü içinde olduğunu ifade eden Destici, "Ülkemize, milletimize ait varlıkları yitirmemiz, tabiatın gördüğü tahribat ve en önemlisi orman alanlarında yaşayan canlıların yanarak yok olması hepimizi tarif edilemeyecek ölçüde üzüyor. Vatandaşlarımız ve yangınlara müdahale eden ekiplerimizin can kaybı yaşamaması tek tesellimiz" diye konuştu.
Yangınlara müdahale eden, söndürme çalışmalarına katılan görevlilere ve vatandaşlara teşekkür eden Destici, yaz mevsiminde yangın tehlikesine karşı azami ölçüde dikkatli olunması ricasında bulundu.
Destici, Makine ve Kimya Endüstrisinin Ankara Kayaş'taki kapsül fabrikasının mühimmat deposunda gerçekleşen patlama esnasında yaralananlara acil şifalar diledi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da elde ettiği başarıdan dolayı kutlayan Destici, "Şampiyonlukta emeği geçenlere, evlatlarımızın, özelikle kadınlarımızın gerekli imkan ve şartlar sağlandığında, dünyanın zirvesine çıkabileceklerini milletimize gösterdikleri ve milletimize yaşattıkları gurur için ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'Tüm emeklileri kapsayacak kademeli bir artış yapılmalı'

Emekli maaşları konusuna da değinen Destici, "Emeklilerimiz, işçiye ve memura yapılan artışın kendilerine yansıtılmamış olmasından dolayı haklı bir serzeniş içerisindeler. En düşük emekli maaşı, asgari ücretin altında olmamalıdır. Yüzde 25'lik zam, emeklilerimizin kök maaşlarına değil, aldıkları fiili maaşlarına göre verilmeli, ayrıca tüm emeklilerimizi kapsayacak kademeli bir artış düzenlemesi yapılmalıdır" şeklinde konuştu.
Gündemde akaryakıta yapılan zamların olduğuna işaret eden Destici, "Çiftçilerimiz başta olmak üzere, üreticilerimizden, üretimde kullanılan akaryakıttan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmamalıdır" dedi.
Akaryakıta bu denli zam yapmak yerine, doğal gazda sübvansiyonun geliri yüksek olanlara uygulanmaması ve siyasi partilere verilen milyarlarca liralık Hazine yardımının kaldırılması gibi önerilerde bulunan Destici, "Ekonominin yönetiminde oturanlar kolaycılığa kaçarak, çözümü dolaylı vergilerde bulup faturayı dar gelirli ve üretici ile yüksek gelirlinin sırtına aynı oranda yüklememelidir. Bu doğru ve hakça bir çözüm değildir. Zamlarla ya da kemer sıkarak ekonomiyi düzeltmek, bütçe açıklarını kapatmak, 70'li yılardan beri Türkiye'de sıkça uygulanmış, ekonominin temel meselelerini çözememiştir" değerlendirmesinde bulundu.
Rusya'nın, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırdığını duyurmasının etkilerinin devam ettiğini ve başta Müslüman ülkeler olmak üzere pek çok ülkenin ciddi bir gıda krizi ile karşı karşıya kalma riskinin olduğunu ifade eden Destici, Türkiye'nin bu durumda başından beri yapıcı bir politika sürdürdüğünü ve hep çözüm odaklı bir tutum takındığını belirtti.
Süregelen savaş ve yaşanan krizde Türkiye'nin kritik ve önemli bir pozisyonda bulunduğunu vurgulayan Destici, "Türkiye, savaşın yayılmasının önünde önemli bir engel olarak dururken, aynı zamanda terörle, Batı'nın Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine desteğiyle ve kendisine uygulanan, askeri, siyasi ve ekonomik yaptırımlarla mücadele ediyor. Türkiye adımlarını hukuka göre atıyor ve hukuka uygun davranıyor. Aynı adalet anlayışını ve dürüstlüğü başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere tüm muhataplarımızdan bekliyoruz" dedi.
Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri temaslarını yakından takip ettiklerini belirterek, imzalanan anlaşmaların hayırlı olmasını diledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала