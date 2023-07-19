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Bakan Özhaseki: Ekrem Bey ile görüştük, prensipte anlaştık
Bakan Özhaseki: Ekrem Bey ile görüştük, prensipte anlaştık
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: "Olası İstanbul depremi için Ekrem Bey ve ilçe belediye başkanları ile görüştük, prensipte anlaştık. Haftaya... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
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mehmet özhaseki, ekrem imamoğlu, çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı
mehmet özhaseki, ekrem imamoğlu, çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı

Bakan Özhaseki: Ekrem Bey ile görüştük, prensipte anlaştık

12:29 19.07.2023
© İHA / HAKAN SAHİLLİ - İSA AKAR - VEYSEL KORKMAZÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© İHA / HAKAN SAHİLLİ - İSA AKAR - VEYSEL KORKMAZ
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: "Olası İstanbul depremi için Ekrem Bey ve ilçe belediye başkanları ile görüştük, prensipte anlaştık. Haftaya çalışmalara başlıyoruz. İstanbul demek Türkiye demek."
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