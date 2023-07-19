https://sputniknews.com.tr/20230719/bakan-ozhaseki-ekrem-bey-ile-gorustuk-prensipte-anlastik-1073701500.html
Bakan Özhaseki: Ekrem Bey ile görüştük, prensipte anlaştık
Bakan Özhaseki: Ekrem Bey ile görüştük, prensipte anlaştık
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: "Olası İstanbul depremi için Ekrem Bey ve ilçe belediye başkanları ile görüştük, prensipte anlaştık. Haftaya... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T12:29+0300
2023-07-19T12:29+0300
2023-07-19T12:29+0300
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mehmet özhaseki, ekrem imamoğlu, çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı
mehmet özhaseki, ekrem imamoğlu, çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı
Bakan Özhaseki: Ekrem Bey ile görüştük, prensipte anlaştık
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: "Olası İstanbul depremi için Ekrem Bey ve ilçe belediye başkanları ile görüştük, prensipte anlaştık. Haftaya çalışmalara başlıyoruz. İstanbul demek Türkiye demek."