Bakan Özhaseki: Ekrem Bey ile görüştük, prensipte anlaştık

© İHA / HAKAN SAHİLLİ - İSA AKAR - VEYSEL KORKMAZ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki © İHA / HAKAN SAHİLLİ - İSA AKAR - VEYSEL KORKMAZ

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: "Olası İstanbul depremi için Ekrem Bey ve ilçe belediye başkanları ile görüştük, prensipte anlaştık. Haftaya çalışmalara başlıyoruz. İstanbul demek Türkiye demek."