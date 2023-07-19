https://sputniknews.com.tr/20230719/asiret-dugununde-6-milyon-tl-takildi-1073703599.html

Aşiret düğününde 6 milyon TL takıldı

Aşiret düğününde 6 milyon TL takıldı

Van’daki Gevdan Aşireti’nin düğün töreninde gelin ve damada 6 milyon TL değerinde takı takılırken, masaya konan paraları ise 15 kişi saydı. 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T12:52+0300

2023-07-19T12:52+0300

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yaşam

düğün

aşiret

altın

takı

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Van'daki Gevdan Aşireti'nin düğün töreni gerçekleşti. Yurt içi ve yurt dışından binlerce kişinin katılım sağladığı düğün, son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü olurken, gelin ve damada takılan takılar ise dudak uçuklattı. 110 küçükbaş hayvanın kesildiği görkemli düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Yaklaşık 4 saat süren takı sonunda damada 4 milyon TL nakit para, geline ise kilolarca altın takılırken, masaya konan paraları ise 15 kişi saydı.Düğün sonunda bir konuşma yapan damadın amcası Gevdan Aşireti liderlerinden Şeyhmus Işık, “Güzel bir düğün oldu. Önemli olan düğünlerin kazasız, belasız geçmesidir. Bundan dolayı mutluyuz. Ben yurt içi ve yurt dışından düğünümüze katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, gelin ve damada mutluluklar diliyorum” dedi.Toy büyüğü Haşim İnan ise düğüne yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 5 bin kişinin katıldığını ifade ederek, “Düğünümüze Kuzey Irak’tan, İran’dan, Almanya’dan katılanlar oldu. Bunun yanında yurt içinden Ankara, İstanbul, Bursa ve Mersin’den önemli iş insanları katıldı. Ben düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyor, Ozan ve Gülcan çiftimize ise bir ömür mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230625/5-saat-suren-taki-toreni-asiret-dugununde-geline-4-kilo-altin-damada-6-milyon-tl-takildi-1072841101.html

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