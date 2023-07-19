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https://sputniknews.com.tr/20230719/asiret-dugununde-6-milyon-tl-takildi-1073703599.html
Aşiret düğününde 6 milyon TL takıldı
Aşiret düğününde 6 milyon TL takıldı
Van’daki Gevdan Aşireti’nin düğün töreninde gelin ve damada 6 milyon TL değerinde takı takılırken, masaya konan paraları ise 15 kişi saydı. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T12:52+0300
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yaşam
düğün
aşiret
altın
takı
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Van'daki Gevdan Aşireti'nin düğün töreni gerçekleşti. Yurt içi ve yurt dışından binlerce kişinin katılım sağladığı düğün, son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü olurken, gelin ve damada takılan takılar ise dudak uçuklattı. 110 küçükbaş hayvanın kesildiği görkemli düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Yaklaşık 4 saat süren takı sonunda damada 4 milyon TL nakit para, geline ise kilolarca altın takılırken, masaya konan paraları ise 15 kişi saydı.Düğün sonunda bir konuşma yapan damadın amcası Gevdan Aşireti liderlerinden Şeyhmus Işık, “Güzel bir düğün oldu. Önemli olan düğünlerin kazasız, belasız geçmesidir. Bundan dolayı mutluyuz. Ben yurt içi ve yurt dışından düğünümüze katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, gelin ve damada mutluluklar diliyorum” dedi.Toy büyüğü Haşim İnan ise düğüne yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 5 bin kişinin katıldığını ifade ederek, “Düğünümüze Kuzey Irak’tan, İran’dan, Almanya’dan katılanlar oldu. Bunun yanında yurt içinden Ankara, İstanbul, Bursa ve Mersin’den önemli iş insanları katıldı. Ben düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyor, Ozan ve Gülcan çiftimize ise bir ömür mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230625/5-saat-suren-taki-toreni-asiret-dugununde-geline-4-kilo-altin-damada-6-milyon-tl-takildi-1072841101.html
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düğün, aşiret, altın, takı
düğün, aşiret, altın, takı

Aşiret düğününde 6 milyon TL takıldı

12:52 19.07.2023
© İHAVan'daki Gevdan Aşiretinin düğün töreni
Van'daki Gevdan Aşiretinin düğün töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© İHA
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Van’daki Gevdan Aşireti’nin düğün töreninde gelin ve damada 6 milyon TL değerinde takı takılırken, masaya konan paraları ise 15 kişi saydı.
Van'daki Gevdan Aşireti'nin düğün töreni gerçekleşti. Yurt içi ve yurt dışından binlerce kişinin katılım sağladığı düğün, son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü olurken, gelin ve damada takılan takılar ise dudak uçuklattı. 110 küçükbaş hayvanın kesildiği görkemli düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Yaklaşık 4 saat süren takı sonunda damada 4 milyon TL nakit para, geline ise kilolarca altın takılırken, masaya konan paraları ise 15 kişi saydı.
Düğün sonunda bir konuşma yapan damadın amcası Gevdan Aşireti liderlerinden Şeyhmus Işık, “Güzel bir düğün oldu. Önemli olan düğünlerin kazasız, belasız geçmesidir. Bundan dolayı mutluyuz. Ben yurt içi ve yurt dışından düğünümüze katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, gelin ve damada mutluluklar diliyorum” dedi.
Toy büyüğü Haşim İnan ise düğüne yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 5 bin kişinin katıldığını ifade ederek, “Düğünümüze Kuzey Irak’tan, İran’dan, Almanya’dan katılanlar oldu. Bunun yanında yurt içinden Ankara, İstanbul, Bursa ve Mersin’den önemli iş insanları katıldı. Ben düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyor, Ozan ve Gülcan çiftimize ise bir ömür mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
MULTİMEDYA
5 saat süren takı töreni: Aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı
25 Haziran , 12:19
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