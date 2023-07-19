https://sputniknews.com.tr/20230719/arabistanda-sicaklik-47-dereceye-ulasti-1073710935.html
Arabistan’da sıcaklık 47 dereceye ulaştı
Arabistan’da sıcaklık 47 dereceye ulaştı
Son yüzyılın en sıcak temmuz ayında sıcaklık rekorları kırılmaya devam ediyor. Suudi Arabistan’da hava sıcaklığı 47 dereceye ulaşırken, kavurucu sıcaklardan en... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T13:54+0300
2023-07-19T13:54+0300
2023-07-19T13:54+0300
dünya
suudi arabistan
sıcak
sıcak hava
iklim
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Suudi Arabistan’da bugün hava sıcaklığı 47 dereceye ulaştı. Hac ziyaretine giden hacılara öğle saatlerinde otellerinden çıkmamaları tavsiye ediliyor. Hacılar, öğle ve ikindi vakitlerinde hızlıca yürüyerek dışarıda kalış sürelerini azaltıyorlar. Yaşlı ziyaretçilere ise mutlaka koyu renkli şemsiyeler kullanmaları tavsiye ediliyor. Güvercinler ise, direklerin gölgesinde tek sıra durarak güneşten korunmaya çalışıyor.Hacıların nakli ise klimalı lüks otobüslerle yapılıyor. Çoğu zaman cep telefonları da aşırı sıcaktan dolayı devre dışı kalıyor. 50 derecenin üzerinde kendini korumaya alan iPhone telefonlar, kırmızı termometre işareti vererek, akünün patlamaması için cihazın çalışmasını bloke ediyor. Çekim yapanlar ise telefonu 36 derece sıcaklığındaki vücutlarına yapıştırarak, cihazı soğutmaya çalışıyorlar. Kabe ve diğer kutsal yerlerde ise klimalar ve soğuk su buharı üfleyen cihazların bakımı yakından takip ediliyor.
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suudi arabistan, sıcak, sıcak hava, iklim
suudi arabistan, sıcak, sıcak hava, iklim
Arabistan’da sıcaklık 47 dereceye ulaştı
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Son yüzyılın en sıcak temmuz ayında sıcaklık rekorları kırılmaya devam ediyor. Suudi Arabistan’da hava sıcaklığı 47 dereceye ulaşırken, kavurucu sıcaklardan en çok etkilenenler ise korunacak yer bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları ile kuşlar oluyor.
Suudi Arabistan’da bugün hava sıcaklığı 47 dereceye ulaştı. Hac ziyaretine giden hacılara öğle saatlerinde otellerinden çıkmamaları tavsiye ediliyor.
Hacılar, öğle ve ikindi vakitlerinde hızlıca yürüyerek dışarıda kalış sürelerini azaltıyorlar. Yaşlı ziyaretçilere ise mutlaka koyu renkli şemsiyeler kullanmaları tavsiye ediliyor.
Güvercinler ise, direklerin gölgesinde tek sıra durarak güneşten korunmaya çalışıyor.
Hacıların nakli ise klimalı lüks otobüslerle yapılıyor. Çoğu zaman cep telefonları da aşırı sıcaktan dolayı devre dışı kalıyor.
50 derecenin üzerinde kendini korumaya alan iPhone telefonlar, kırmızı termometre işareti vererek, akünün patlamaması için cihazın çalışmasını bloke ediyor.
Çekim yapanlar ise telefonu 36 derece sıcaklığındaki vücutlarına yapıştırarak, cihazı soğutmaya çalışıyorlar. Kabe ve diğer kutsal yerlerde ise klimalar ve soğuk su buharı üfleyen cihazların bakımı yakından takip ediliyor.