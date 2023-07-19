AK Partili Külünk'ten servet sahiplerine çağrı: 'Ek vergi talep ediyoruz' deyin

Çıkın ve Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenin. Çıkın ve Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenin.

Bu süreçte biz de servet sahipleri olarak içinden geçtiğimiz zorlu süreçte devletimizin zarar almadan süreci yönetilebilmesi için ek vergi talep ediyoruz deyin. Bu süreçte biz de servet sahipleri olarak içinden geçtiğimiz zorlu süreçte devletimizin zarar almadan süreci yönetilebilmesi için ek vergi talep ediyoruz deyin.

Evet dünya ekosistemi türbülansı içerisinde Türkiye doğal olarak bu türbülanstan etkileniyor. Evet dünya ekosistemi türbülansı içerisinde Türkiye doğal olarak bu türbülanstan etkileniyor.

Pandemi, savaş, deprem gibi çok büyük olaylar büyük maliyetler ortaya çıkarmıştır.

Elbette bu maliyet karşılanmak durumundadır. Pandemi, savaş, deprem gibi çok büyük olaylar büyük maliyetler ortaya çıkarmıştır.Elbette bu maliyet karşılanmak durumundadır.

Ve devletimizi ayakta tutmak zorundayız. Ancak bu ayakta tutma sorumluluğu sadece dar ve orta sabit gelirlilerin üzerine yüklenemez. Ve devletimizi ayakta tutmak zorundayız. Ancak bu ayakta tutma sorumluluğu sadece dar ve orta sabit gelirlilerin üzerine yüklenemez.

Emekçiler, sabit ücretliler, esnaf; yani toplumun yaklaşık yüzde 70'i dolaylı vergileri ile bütçenin oluşumunda en büyük pay sahibi iken bu ülkenin servet sahipleri sermaye sahipleri her şartta kazanmaya odaklanmış sermaye gücünün hiçbir şey olmamış gibi gelişmeleri kenardan izlemesi kabul edilemez. Emekçiler, sabit ücretliler, esnaf; yani toplumun yaklaşık yüzde 70'i dolaylı vergileri ile bütçenin oluşumunda en büyük pay sahibi iken bu ülkenin servet sahipleri sermaye sahipleri her şartta kazanmaya odaklanmış sermaye gücünün hiçbir şey olmamış gibi gelişmeleri kenardan izlemesi kabul edilemez.

Bunun ötesinde bu yükü sadece aziz milletimizin her şartta bu ülke için mücadele etme noktasına tereddütsüz yükleneceği beklentisi ile; esnaf, işçi, çiftçi, dar gelirli, ücretli, emekli ve köylüye bu işi bırakarak "biz nasıl olsa her şartta kazanmak durumundayız" diyen büyük sermaye sahiplerine sesleniyoruz: bu taşın altına elinizi koymak zorundasınız. Değilse bu ateşin herkesi yakacağından hiç şüpheniz olmasın. Bunun ötesinde bu yükü sadece aziz milletimizin her şartta bu ülke için mücadele etme noktasına tereddütsüz yükleneceği beklentisi ile; esnaf, işçi, çiftçi, dar gelirli, ücretli, emekli ve köylüye bu işi bırakarak "biz nasıl olsa her şartta kazanmak durumundayız" diyen büyük sermaye sahiplerine sesleniyoruz: bu taşın altına elinizi koymak zorundasınız. Değilse bu ateşin herkesi yakacağından hiç şüpheniz olmasın.

Türkiye’nin ilk 50.000 ve 100.000 zenginini göreve davet ediyoruz. Çıkın ve Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenin. Türkiye’nin ilk 50.000 ve 100.000 zenginini göreve davet ediyoruz. Çıkın ve Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenin.

Bu süreçte biz de servet sahipleri olarak içinden geçtiğimiz zorlu süreçte devletimizin zarar almadan süreci yönetilebilmesi için ek vergi talep ediyoruz deyin. Bu süreçte biz de servet sahipleri olarak içinden geçtiğimiz zorlu süreçte devletimizin zarar almadan süreci yönetilebilmesi için ek vergi talep ediyoruz deyin.