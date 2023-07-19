https://sputniknews.com.tr/20230719/adli-tatil-basliyor-ne-zaman-sona-erecek-1073702924.html

Adli tatil başlıyor: Ne zaman sona erecek?

Adli tatil başlıyor: Ne zaman sona erecek?

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil yarın başlayacak. 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T12:46+0300

2023-07-19T12:46+0300

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türkiye

mahkeme

yüksek mahkeme

adli tatil

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Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapacak.Danıştay'da görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak.Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.31 Ağustos'ta sona eriyor6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eriyor.Yeni adli yıl ise 1 Eylül Cuma günü Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230501/yargitaydan-yol-ve-yemek-ucreti-hesabina-iliskin-emsal-karar-calisilan-gunler-esas-alinir-1070428822.html

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