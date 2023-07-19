https://sputniknews.com.tr/20230719/adli-tatil-basliyor-ne-zaman-sona-erecek-1073702924.html
Adli tatil başlıyor: Ne zaman sona erecek?
Adli tatil başlıyor: Ne zaman sona erecek?
Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil yarın başlayacak. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T12:46+0300
2023-07-19T12:46+0300
2023-07-19T12:46+0300
türkiye
mahkeme
yüksek mahkeme
adli tatil
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Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapacak.Danıştay'da görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak.Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.31 Ağustos'ta sona eriyor6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eriyor.Yeni adli yıl ise 1 Eylül Cuma günü Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230501/yargitaydan-yol-ve-yemek-ucreti-hesabina-iliskin-emsal-karar-calisilan-gunler-esas-alinir-1070428822.html
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mahkeme, yüksek mahkeme, adli tatil
mahkeme, yüksek mahkeme, adli tatil
Adli tatil başlıyor: Ne zaman sona erecek?
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Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil yarın başlayacak.
Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.
Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapacak.
Danıştay'da görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak.
Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.
31 Ağustos'ta sona eriyor
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eriyor.
Yeni adli yıl ise 1 Eylül Cuma günü Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.
Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.